Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bartın'dan İstanbul'a getirilen 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan herhangi hastamız yok. Zannediyorum 2-3 gün içeisinde taburcu edebiliriz. Özellikle durumu ciddi olan 6 hastamızı ki, 5'i yanık hastası, 1 hastamız da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezimize getirmiş olduk.

Demin hastalarımızı ziyaret ettim.Her biriyle ilgili değerlendirmelerini yaptık. Yakınlarına bilgi verdim. 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65 ile 85 arası değişmekte. Bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda kalbinin d urduğu ve canlandırmalarıyla geri dönen hastamızdı.Bugün düne göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ciddiyetini korumayadevam ediyor.

Yanık hastalarının durumlarının ciddi olduğu, yani 5 hastanın, ilk dört günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın merkezde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim. Yakınen takip ediyor,sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle her hastamızı yakınen takip ediyor.