Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2022 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2022 20:27
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bartın'dan İstanbul'a getirilen 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

    Bartın'daki patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 yaralıdan 5'inin durumu ciddi." ifadelerini kullandı.

    6 hastamızdan 5’inin durumu ciddi
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden faciasında yaralananları ziyaret etti.

    Bakan Koca, 6 hastadan 5'inin durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Koca, "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi. Zannediyorum 2 veya 3 gün içerisinde taburcu edebiliriz" dedi.

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan herhangi hastamız yok. Zannediyorum 2-3 gün içeisinde taburcu edebiliriz. Özellikle durumu ciddi olan 6 hastamızı ki, 5'i yanık hastası, 1 hastamız da karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezimize getirmiş olduk.

    Demin hastalarımızı ziyaret ettim.Her biriyle ilgili değerlendirmelerini yaptık. Yakınlarına bilgi verdim. 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65 ile 85 arası değişmekte. Bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda kalbinin d urduğu ve canlandırmalarıyla geri dönen hastamızdı.Bugün düne göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ciddiyetini korumayadevam ediyor.

    Yanık hastalarının durumlarının ciddi olduğu, yani 5 hastanın, ilk dört günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın merkezde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim. Yakınen takip ediyor,sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle her hastamızı yakınen takip ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Environment
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bartın'dan İstanbul'a getirilen 6 madenciden 5'inin durumu ciddi
        SON DAKİKA