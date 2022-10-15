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    • Güncel
    • 16.10.2022 06:42
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    • 16.10.2022 06:53
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın | 16-20 Ekim 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurdun büyük bölümü için yağış uyarısı yapılırken, Düzce ve Zonguldak ise kuvvetli yağış, sel ve taşkınlara karşı uyarıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise yağışın pazartesi ve salı günü etkisini kaybedeceği, çarşamba günü ise yeniden etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    5 günlük harita yayınlandı! Dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MANİSA °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın kıyı kesimleri ile Mersin'de batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz.

        ADANA °C, 28°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 26°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 19°C
        Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KONYA °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            YOZGAT °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, °C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KARS °C, °C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, °C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            VAN °C, °C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 29°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 26°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                SİİRT °C, 28°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 28°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                16 EKİM 2022 PAZAR HAVA DURUMU

                17 EKİM 2022 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Environment
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük haritayı yayınladı! Dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın | 16-20 Ekim 2022
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