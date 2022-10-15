Oğuzhan Uğur'dan FETÖ'cü vatan haini Hakan Şükür'e methiyeler: "Kral, formasını öptüğüm beyefendi..."

Babala TV isimli Youtube kanalının sahibi Oğuzhan Uğur, tepki çeken eylemlerine bir yenisini daha ekledi.
Daha önce İslami değerlere hakaret içerikli bir video ile tüm tepkileri üzerine toplayan Uğur, şimdi de firari vatan haini FETÖ'cü Hakan Şükür'ü programa davet etmesiyle gündeme geldi.
Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e adeta övgüler düzdü.
FİRARİ FETÖ'CÜYE METHİYELER DÜZDÜ: "KRAL, FORMASINI ÖPTÜĞÜM..."
Şükür'e bir zamanlar 'kral' dediğini dile getiren Babala TV'nin Youtuber'a, "Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi, siz mesela katılır mıydınız" ifadelerini kullanarak vatan hainini programına davet etti.
Oğuzhan Uğur, Hakan Şükür'den övgülerle bahsettiği rezil tweetlerini gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.
HAİNE ÖVGÜ, ELEŞTİREN VATANDAŞA HAKARET
Kırmızı bültenle aranan firari bir vatan hainine davet edip methiyeler düzen Uğur, kendini eleştirip tepki gösterenlere ise 'davar' diyerek hakaretler savurdu.