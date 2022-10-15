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    • Güncel
    • 16.10.2022 00:40
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    • 16.10.2022 01:03
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    Oğuzhan Uğur'dan FETÖ'cü vatan haini Hakan Şükür'e methiyeler: "Kral, formasını öptüğüm beyefendi..."

    Youtube platformuna içerik üreten Oğuzhan Uğur isimli sosyal medya fenomeni, kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e methiyeler düzdü. Şükür'e bir zamanlar 'kral' dediğini dile getiren Babala TV'nin Youtuber'a, "Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi, siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullanarak vatan hainini programına davet etti. FETÖ'cü haini övdüğü rezil tweetlerini silen Uğur, kendisine tepki gösterenlere de 'davar' diyerek hakaret etti.

    takvim.com.tr
    Oğuzhan Uğur’dan FETÖ’cü vatan hainine methiyeler

    Babala TV isimli Youtube kanalının sahibi Oğuzhan Uğur, tepki çeken eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

    Daha önce İslami değerlere hakaret içerikli bir video ile tüm tepkileri üzerine toplayan Uğur, şimdi de firari vatan haini FETÖ'cü Hakan Şükür'ü programa davet etmesiyle gündeme geldi.



    Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e adeta övgüler düzdü.

    FİRARİ FETÖ'CÜYE METHİYELER DÜZDÜ: "KRAL, FORMASINI ÖPTÜĞÜM..."
    Şükür'e bir zamanlar 'kral' dediğini dile getiren Babala TV'nin Youtuber'a, "Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi, siz mesela katılır mıydınız" ifadelerini kullanarak vatan hainini programına davet etti.



    Oğuzhan Uğur, Hakan Şükür'den övgülerle bahsettiği rezil tweetlerini gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

    HAİNE ÖVGÜ, ELEŞTİREN VATANDAŞA HAKARET
    Kırmızı bültenle aranan firari bir vatan hainine davet edip methiyeler düzen Uğur, kendini eleştirip tepki gösterenlere ise 'davar' diyerek hakaretler savurdu.



        PENSİLVANYA ŞEYTANININ ETEĞİNDE YAŞAM SÜRÜYOR
        Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye isimlerden biri olan Hakan Şükür, yaşamını ABD'de Pensilvanya'daki hainin gölgesinde sürdürüyor.

        Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafeyi batırınca Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığını söyleyerek duygu sömürüsünde bulunmuştu.

        FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.



        HEP AYNI TAKTİK
        FETÖ'ye, darbeye, Türkiye düşmanlarına arka çıkmaktan geri durmayan Şükür, Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kurdu.

        2018 yılında California'da görüntülenen Şükür'ün, o dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, tespit edilmişti.

        3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti.



        Zora düşen firari vatan haini, yayınladığı algı dolu videoalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet ederek tüm tepkileri üzerine toplamıştı.
            Environment
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