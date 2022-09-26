Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı

Son günlerin en çok konuşulan siyasi isimlerinden biri Mehmet Ali Çelebi. 2018 seçimlerinde CHP'de milletvekili olan Çelebi, parti yönetimine zehir zemberek bir mektup yazıp istifa etmişti.
Daha sonra Memleket Partisi'ne geçen Çelebi, Muharrem İnce'nin 6'lı masaya göz kırpmasının ardından Memleket Partisi'nden de istifa edip Bağımsız Milletvekili oldu.
Çelebi 6'lı masaya yönelttiği 20 soru ile muhalefeti resmen terletti ancak henüz bir yanıt alamadı. Sosyal medya hesabından "Cumhur İttifakı daha net ve tutarlı" dedi diye eleştirilerin odak noktası oldu.
Mehmet Ali Çelebi'den CHP, Memleket Partisi ve 6'lı masaya zehir zemberek sözler! TIKLA İZLE
Bugün TBMM bahçesinde grup toplantısı düzenleyen Mehmet Ali Çelebi, CHP'den ve Memleket Partisi'nden ayrılma nedenlerini ve neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı.
NEREDE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ?
CHP içerisindeki 10 Aralıkçılar'a karşı mücadele ettiğini söyleyen Çelebi, duruma ses çıkaran vekillerin mobbinge uğradığını söyledi. Çelebi "CHP'de kalıp mücadele edebilir miydim? Bakın bunun kronolojisi de size anlatayım. 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olarak buraya geldik. Seçim sistemi çöktü. Çöktüğünde sorumluları istifa etsin dedim. Temmuz 2018'de özellikle buna kızarak Kurultay'a gidilmeli, demokrasi işlemeli dedim. Başımıza gelmeyen kalmadı. İmza veren milletvekillerine mobbing yapılmaya çalışıldı. Biz zaten Silivri görmüşüz müebbetle yargılanmışız bunlar bize vız gelir ama çirkindi. Bazı milletvekili danışmanları, Atatürk, milli ve dini değerlerimiz, vatan millet bütünlüğüyle ilgili çok çirkin whatsApp yazışmaları yaptılar. Bu bilgi bana geldi ben de şikayet ettim. 17 Ağustos'ta yetmezmiş gibi Abdullah Gül'ün adaylığı gündeme geldi. Kumpas davalarının işleticilerinden birisidir kendileri. Duruma benden başka itiraz eden olmadı. Canan Kaftancıoğlu "Ben Atatürk demem" dedi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözü militar bir ifade olduğu için reddediyorum" dedi. Yine ses çıkaran ben oldum sadece. Atatürk'ü ve Türk milletini soykırımcı ilan eden HDP'nin sözcüsüne CHP'den hiçbir tepki verilmedi. Sadece ben tepki verdim. Nerede Atatürk'ün partisi? Onlar CHP'li biz değiliz." dedi.