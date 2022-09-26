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    • 26.09.2022 15:53
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    Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı

    CHP’den ve Memleket Partisi’nden istifa eden ve son zamanlarda 6’lı masa hakkındaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Çelebi, önce CHP’den sonra Memleket Partisi’nden neden ayrıldığını tek tek anlatarak “neden Cumhur İttifakı net ve tutarlı” dediğini madde madde açıkladı. Mehmet Ali Çelebi 6’lı masaya yönelttiği 20 soruya hala yanıt alamadığını ifade ederek, “HDP’ye bakanlık ile ilgili sorduğum soruya cevap vermeye kalktılar masa dağılıyordu az daha. Bunlara cevap vermeden bu devleti sana yönettirmezler” ifadelerini kullandı. İşte Çelebi’nin açıklamaları…

    takvim.com.tr
    Fatma Gül
    Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı

    Son günlerin en çok konuşulan siyasi isimlerinden biri Mehmet Ali Çelebi. 2018 seçimlerinde CHP'de milletvekili olan Çelebi, parti yönetimine zehir zemberek bir mektup yazıp istifa etmişti.

    Daha sonra Memleket Partisi'ne geçen Çelebi, Muharrem İnce'nin 6'lı masaya göz kırpmasının ardından Memleket Partisi'nden de istifa edip Bağımsız Milletvekili oldu.

    Çelebi 6'lı masaya yönelttiği 20 soru ile muhalefeti resmen terletti ancak henüz bir yanıt alamadı. Sosyal medya hesabından "Cumhur İttifakı daha net ve tutarlı" dedi diye eleştirilerin odak noktası oldu.

    Mehmet Ali Çelebi'den CHP, Memleket Partisi ve 6'lı masaya zehir zemberek sözler! TIKLA İZLE

    Bugün TBMM bahçesinde grup toplantısı düzenleyen Mehmet Ali Çelebi, CHP'den ve Memleket Partisi'nden ayrılma nedenlerini ve neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı.

    NEREDE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ?

    CHP içerisindeki 10 Aralıkçılar'a karşı mücadele ettiğini söyleyen Çelebi, duruma ses çıkaran vekillerin mobbinge uğradığını söyledi. Çelebi "CHP'de kalıp mücadele edebilir miydim? Bakın bunun kronolojisi de size anlatayım. 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olarak buraya geldik. Seçim sistemi çöktü. Çöktüğünde sorumluları istifa etsin dedim. Temmuz 2018'de özellikle buna kızarak Kurultay'a gidilmeli, demokrasi işlemeli dedim. Başımıza gelmeyen kalmadı. İmza veren milletvekillerine mobbing yapılmaya çalışıldı. Biz zaten Silivri görmüşüz müebbetle yargılanmışız bunlar bize vız gelir ama çirkindi. Bazı milletvekili danışmanları, Atatürk, milli ve dini değerlerimiz, vatan millet bütünlüğüyle ilgili çok çirkin whatsApp yazışmaları yaptılar. Bu bilgi bana geldi ben de şikayet ettim. 17 Ağustos'ta yetmezmiş gibi Abdullah Gül'ün adaylığı gündeme geldi. Kumpas davalarının işleticilerinden birisidir kendileri. Duruma benden başka itiraz eden olmadı. Canan Kaftancıoğlu "Ben Atatürk demem" dedi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözü militar bir ifade olduğu için reddediyorum" dedi. Yine ses çıkaran ben oldum sadece. Atatürk'ü ve Türk milletini soykırımcı ilan eden HDP'nin sözcüsüne CHP'den hiçbir tepki verilmedi. Sadece ben tepki verdim. Nerede Atatürk'ün partisi? Onlar CHP'li biz değiliz." dedi.

        "HDP'Yİ TERÖRLE YAN YANA GETİRMEYİN"

        Kapalı basın toplantısında CHP ile HDP'nin yan yana olmasına karşı çıktığı söyleyen Çelebi "Kapalı milletvekili toplantısında "Bunlar ışığımız Öcalan diyor biz ışığımız Atatürk diyoruz. Peki biz HDP'yle nasıl yan yana geliyoruz" diye sordum. Verilen cevap: HDP'yi terörle yan yana getirmeyin. Veda ziyaretlerine başladıktan 2 gün sonra Özgür Özel ve Veli Ağbaba yanına çağırdı. Görüştük. Genel Başkanla da görüştük. Sonuç yine sıfır. Parti içindeki 10 Aralık yapılanmasına karşı bir mektup yazdık. Bu normalde gizliydi. Basının bundan haberi yoktu. Biz mektubumuzu yazdık. Ardından Oğuz Kaan Salıcı ile görüşme yapıldı. Oradan da sonuç yok. Bir ay boyunca dönüş yapılmayınca ben sosyal medya hesabımdan mektubun içeriğiyle ilgili paylaşımımı yaptım. Genel Başkan'la yaptığımız görüşmede 6 maddeyi ilettik. Neydi o 6 madde: 1- Atatürk'le sorunu olanları partiden atın. 2- Muharrem İnce dahil tüm parti öncüsü isimlerle görüşüp birliği sağlayın. 3- İttifak görüşmelerini seçim anına bırakın, birinci parti olmak için çalışalım. 4- HDP ile ilişkilere net mesafe koyun. 5- Kurucu değerlerle ilgili taviz vermeyin. Ki sonrasında gördük. 6'lı masanın mutabakat metninde 1921 Anayasası referans verildi. 6-Parti içi demokrasi adımlarını atın" şeklinde konuştu.

        MEMLEKET PARTİSİ DE 6'LI MASAYA YAKLAŞTI
        CHP'den sonra Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin 6'lı masaya göz kırptığını söyledi. Çelebi, "Zaten o denkleme karşı olduğumuz için CHP'den istifa ettik" diyerek şunları söyledi:

        Şimdi bunları neden anlatıyorum? Tutarlılık sorgulaması yapılıyor ya. Bugün Memleket Partisi daha sonrasında da neden Cumhur daha tutarlı dediğime geleceğim.

        Burada bir vefa edebiyatı tutturmuşlar gidiyor. Evet Sayın Kılıçdaroğlu'na saygım sonsuzdur. İstifa ederken dahi kendisine teşekkür ettim. Ancak insana olan vefa vatana ve millete olan vefanın önüne geçemez. Ben o noktadayım.

        Gelelim Memleket Partisi'ne. Buradan ayrılmamın 3 sebebi var. 1- Kuruluş rotasından saparak 6+1 masa denklemine yaklaşması. Biz zaten oraya itiraz ettik o yüzden ayrıldık. Ayrıldığımız yere neden göz kırpıyorsun. 2. Turda Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz dedi. En son 6'lı masa aday bulamıyorsa ben aday olayım dedi. Açıkça 6+1 denkleminde yer alayım dedi. Benim itirazlarım belli şimdi kim tutarlı? Bu yüzden Memleket Partisi'nden istifa ettim. Dilekçemde de pazarlık partisi değiliz dedim.

        2. sebep parti kasıtlı olarak büyütülmedi. Bizzat Sayın İnce, "Parti çok büyüdü küçültelim" dedi.

        3. Kadın yöneticilere ahlaksızca iftiralar atıldı. Niye makam mevki için. O zaman bu insanlarla yol yürünmez dedim.

        "BU SORULARA CEVAP VERMEDEN SANA DEVLET YÖNETTİRMEZLER"

        6'lı masaya aylardır sorduğu 20 soruya hala cevap gelmediğini dile getiren Çelebi, "6+1'li denkleme doğrudan sorular sordum. Hepsi bu hassasiyetlerimle ilgiliydi. 20 sorunun cevabı hala verilemedi. HDP'ye bakanlık ile ilgili sorduğum soruya cevap vermeye kalktılar masa dağılıyordu az daha. Bunlara cevap vermeden bu devleti sana yönettirmezler. Bunlara cevap vereceksiniz. 2 Ekim'deki toplantıda bu 20 soruya cevap istiyoruz." dedi.

            "İŞTE BU YÜZDEN CUMHUR İTTİFAKI DİYORUM"

            Çelebi'nin kuşkusuz en çok tartışılan açıklaması ise "Cumhur İttifakı daha net ve tutarlı" sözleri oldu. Birçok eleştiriye maruz kalan Çelebi, "Cumhur İttifakı neden net ve tutarlı dedim. Açıklıyorum" deyip nedenlerini madde madde sıraladı.

            İşte o sözler:

            -Anayasa ilk 4 madde kırmızı çizgim. Ben Türkiyeli değilim. Türk milletine mensubum. Soruyorum hangi ittifak Atatürk'ün Türk milleti ifadesini kullanabiliyor? 6'lı masada kullanan yok. Cumhur İttifakı kullanıyor.

            - Benim için öncelik ülkemin milli güvenliği, vatanın ve ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. HDP'nin olduğu denklem PKK ile mücadele edebilir mi? Babacan'ın, Gül'ün olduğu denklem FETÖ'yle mücadele edebilir mi? Terörle mücadele zayıflamasın PKK ve FETÖ'yle kararlı mücadele devam etsin diye Cumhur İttifakı diyorum.

            - Tezkereye evet, terör devletine hayır dediğim için, S-400'ler zorunluluk dediğim için Cumhur İttifakı diyorum.

            - İl başkanlıklarını bile PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denkleme hayır dediğim için Cumhur İttifakı diyorum.

            - FETÖ'nün sümüklü mendili Babacan beraat edilmiş kumpas davalarını yeniden açamasın diye Cumhur İttifakı diyorum.

            - KHK'lıların tamamını iade edecekler. FETÖ, PKK unsurları devlete çökmesin diye Cumhur İttifakı dedim.

            - Cumhurbaşkanını halk seçmelidir halk vekiller değil. Halktan bu hak alınamaz dediğim için Cumhur İttifakı diyorum.

            - Atatürk ve Türk milleti yazılmayan 1921 Anayasası'na referans veren mutabakat metinlerine hayır dediğim için Cumhur İttifakı diyorum.

            - Yerel yönetimlere özerkliğe hayır dediğim için, ana dilde eğitime hayır dediğim için Cumhur İttifakı diyorum.

            - Kıbrıs ve Azerbaycan'a maalesef değil, güçlü destek vermek için Cumhur İttifakı dedim.

            - SİHA'lar üretilsin, milli savunma sanayi zaafiyete uğramasın dediğim için Cumhur İttifakı dedim.

                - İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li (Gül+HDP) bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir.

                - Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamlarında zaman kaybetmemek ve güçlü liderlik için Cumhur İttifakı diyorum.

                - "Diyarbakır Kürdistan'ın parçasıdır" diyenlerle, sözde Ermeni soykırımı iftiracılarıyla, Atatürk'e katliamcı diyenlerle yol yürümemek için Cumhur İttifakı diyorum.
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                Haberler Güncel Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı
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