Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı

MEMLEKET PARTİSİ DE 6'LI MASAYA YAKLAŞTI

CHP'den sonra Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin 6'lı masaya göz kırptığını söyledi. Çelebi, "Zaten o denkleme karşı olduğumuz için CHP'den istifa ettik" diyerek şunları söyledi:

Şimdi bunları neden anlatıyorum? Tutarlılık sorgulaması yapılıyor ya. Bugün Memleket Partisi daha sonrasında da neden Cumhur daha tutarlı dediğime geleceğim.

Burada bir vefa edebiyatı tutturmuşlar gidiyor. Evet Sayın Kılıçdaroğlu'na saygım sonsuzdur. İstifa ederken dahi kendisine teşekkür ettim. Ancak insana olan vefa vatana ve millete olan vefanın önüne geçemez. Ben o noktadayım.

Gelelim Memleket Partisi'ne. Buradan ayrılmamın 3 sebebi var. 1- Kuruluş rotasından saparak 6+1 masa denklemine yaklaşması. Biz zaten oraya itiraz ettik o yüzden ayrıldık. Ayrıldığımız yere neden göz kırpıyorsun. 2. Turda Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz dedi. En son 6'lı masa aday bulamıyorsa ben aday olayım dedi. Açıkça 6+1 denkleminde yer alayım dedi. Benim itirazlarım belli şimdi kim tutarlı? Bu yüzden Memleket Partisi'nden istifa ettim. Dilekçemde de pazarlık partisi değiliz dedim.

2. sebep parti kasıtlı olarak büyütülmedi. Bizzat Sayın İnce, "Parti çok büyüdü küçültelim" dedi.

3. Kadın yöneticilere ahlaksızca iftiralar atıldı. Niye makam mevki için. O zaman bu insanlarla yol yürünmez dedim.