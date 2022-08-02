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    Mehmet Ali Çelebi'den Millet İttifakı ve CHP beslemesi medyaya salvolar: Sorularıma CHP'den cevap yok basın neden cevap vermiyor

    CHP'den zehir zemberek bir mektupla istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz aylarda Millet İttifakı'na 20 soru sormuştu. Geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı'na göz kırpan Çelebi, bugün yaptığı paylaşımda 20 sorusunu yineledi ve CHP beslemesi fondaş medyaya da yüklendi. Mehmet Ali Çelebi "Bu konulara dair 6+1’e 20 soru sordum,cevap geldi mi? 5 aydır cevap verilemiyor! Basın neden sormuyor?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Çelebi’den CHP beslemesi medyaya salvo

    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz aylarda zehir zemberek bir mektupla CHP'den istifa etmişti. Çelebi, 20 soruluk bir mektup yayınlayarak CHP ve Millet İttifakı'nın bunları cevaplamasını istemişti. Ancak Çelebi'nin sorularına cevap gelmedi.

    CHP BESLEMESİ MEDYAYA ÇAKTI: BASIN NEDEN SORMUYOR?
    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bugün yaptığı paylaşımda ise CHP beslemesi fondaş medyaya da sert sözler kullandı. Çelebi'nin paylaşımı şu şekilde: "Siyaset önceliklere göre yapılır. Benim önceliklerim hiç değişmedi, aşağıdadır: Bu konulara dair 6+1'e 20 soru sordum,cevap geldi mi? 5 aydır cevap verilemiyor! Basın neden sormuyor? Herkesin bildiğini yineliyorum bu konularda Cumhur İttifakı daha net, doğru bir tutumdadır."

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA CUMHUR İTTİFAKI'NA GÖZ KIRPMIŞTI
    2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurduğu dönemde tavrını İnce'den yana yaparak istifa etmişti.

    Zehir zemberek bir mektupla istifa eden Mehmet Ali Çelebi, istifa nedeni olarak parti yönetiminin HDP'yle yakınlığını göstermişti.

    Dün "Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullanan Çelebi bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

        Çelebi, 20 sorusunu yeniden hatırlatarak şu sözlerle 6'lı masanın üzerini çizdi: "Kimse kusura bakmasın PKK-ÖCALAN severlerin gireceği denklemde olmam!"

        İşte Çelebi'nin 6'lı masayı zora sokan o soruları:

        1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

        2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

        3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

        4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

        5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?

        6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

        7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

        8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

        9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

        10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

        11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

        12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?

        13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

        14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

        15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

        16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?

        17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

        18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?

        19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?

        20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

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        Çelebi’den CHP beslemesi medyaya salvo
        Haberler Güncel Mehmet Ali Çelebi'den Millet İttifakı ve CHP beslemesi medyaya salvolar: Sorularıma CHP'den cevap yok basın neden cevap vermiyor
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