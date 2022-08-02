Mehmet Ali Çelebi'den Millet İttifakı ve CHP beslemesi medyaya salvolar: Sorularıma CHP'den cevap yok basın neden cevap vermiyor

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz aylarda zehir zemberek bir mektupla CHP'den istifa etmişti. Çelebi, 20 soruluk bir mektup yayınlayarak CHP ve Millet İttifakı'nın bunları cevaplamasını istemişti. Ancak Çelebi'nin sorularına cevap gelmedi.

CHP BESLEMESİ MEDYAYA ÇAKTI: BASIN NEDEN SORMUYOR?

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bugün yaptığı paylaşımda ise CHP beslemesi fondaş medyaya da sert sözler kullandı. Çelebi'nin paylaşımı şu şekilde: "Siyaset önceliklere göre yapılır. Benim önceliklerim hiç değişmedi, aşağıdadır: Bu konulara dair 6+1'e 20 soru sordum,cevap geldi mi? 5 aydır cevap verilemiyor! Basın neden sormuyor? Herkesin bildiğini yineliyorum bu konularda Cumhur İttifakı daha net, doğru bir tutumdadır."