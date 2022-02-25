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    • 25.02.2022 09:35
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    Memleket Partisi'nde istifa depremi! Milletvekili Mehmet Ali Çelebi partisinden bu sözlerle istifa etti

    Son dakika haberine göre İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'ninm TBMM'deki milletvekili sayısı 2'ye düştü.

    Memleket Partisi’nde istifa depremi

    İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, istifa kararını Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama ile duyurdu.

    Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'ninm TBMM'deki milletvekili sayısı 2'ye düştü.

    Çelebi'nin açıklaması şöyle:

    "Israrlı uyarılarıma rağmen,

    -"Ben" değil "biz" olamadığımızdan,

    -Kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden,

    -Parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırkaıldığından

    -Partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden,

    -Gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundanb,

    -İftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü,

    Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

    Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir.

    Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum."

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    Haberler Güncel Memleket Partisi'nde istifa depremi! Milletvekili Mehmet Ali Çelebi partisinden bu sözlerle istifa etti
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