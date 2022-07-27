CHP'den zehir zemberek bir mektupla istifa eden Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte

6'LI MASA TARAFINDAN YANITLANMAYAN 20 SORU!

6'lı masayı eleştirileri de gündemden düşmeyen Mehmet Ali Çelebi 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada "6'lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar" diyerek Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:

1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?