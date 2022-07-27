CHP'den zehir zemberek bir mektupla istifa eden Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte

2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilan Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurduğu dönemde tavrını İnce'den yana yaparak istifa etmişti.
İlerleyen dönemlerde Muharrem İnce ile de arası açılan Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.
CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK YAKTI
Çelebi bu kez Cumhur İttifakı'na sıcak mesajlar vererek dikkat çekmeye başladı.
Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullandı.
6'LI MASA TARAFINDAN YANITLANMAYAN 20 SORU!
6'lı masayı eleştirileri de gündemden düşmeyen Mehmet Ali Çelebi 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada "6'lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar" diyerek Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:
1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.
2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?
3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?
4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?