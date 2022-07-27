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    • 27.07.2022 16:18
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    • 27.07.2022 16:28
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    CHP'den zehir zemberek bir mektupla istifa eden Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte

    CHP’den istifa ederken genel merkeze yazdığı zehir zemberek mektupla ve 6’lı masa eleştirileriyle gündeme gelen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’den yeni açıklamalar geldi. Çelebi, yine 6’lı masayı eleştirerek “Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!” ifadelerini kullandı. Çelebi, 6’lı masanın geçtiğimiz toplantısı sonrasında yönelttiği 20 soruya yanıt alamadığını da ekledi.

    Cumhur İttifakı Millet’ten daha çok güven veriyor

    2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilan Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurduğu dönemde tavrını İnce'den yana yaparak istifa etmişti.

    İlerleyen dönemlerde Muharrem İnce ile de arası açılan Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.

    CUMHUR İTTİFAKI'NA YEŞİL IŞIK YAKTI
    Çelebi bu kez Cumhur İttifakı'na sıcak mesajlar vererek dikkat çekmeye başladı.

    Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullandı.

    6'LI MASA TARAFINDAN YANITLANMAYAN 20 SORU!
    6'lı masayı eleştirileri de gündemden düşmeyen Mehmet Ali Çelebi 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada "6'lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar" diyerek Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:

    1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

    2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

    3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

    4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

        5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?

        6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

        7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

        8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

        9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

        10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

        11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

        12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?

        13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

        14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

        15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

        16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?

        17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

        18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?

        19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?

        20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

        ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: HDP ÜZERİNDEN GİDİLMESİNE KARŞIYIZ!
        Çelebi, CHP milletvekiliyken bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getirmiş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'la birlikte kaleme aldığı ve CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        "HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR"
        Çelebi ve Aksoy, HDP' ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

        "Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

        CHP'nin 'iktidar artığı' yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var."

            CHP'li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söyledi.

            CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

            "PARTİDE MEKTUPLAŞMA GELENEĞİ YOK"
            Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi eleştiren mektubuna ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. Arkadaşlarımızın sorunlarını hangi zeminlerde genel merkez ile hangi zeminlerde diğer milletvekili arkadaşlar ve grup başkanvekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok. Rahmetli Demirel'in dediği gibi bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok." demişti.
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