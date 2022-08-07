İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya yeni bomba: Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim

" 'MİLLİ BİRLİK' ŞARTTIR. BUNA HER TÜRLÜ KATKIYI SUNARIM"

Çelebi, terör örgütleri PKK- FETÖ ile kararlı mücadelenin şart olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşından sonraki en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesini vermektedir. -PKK-FETÖ ile kararlı mücadele şarttır. -Terör devletine müsaade edilemez, Mavivatanda oldu bitti yapılamaz. 'Milli birlik' şarttır. Buna her türlü katkıyı sunarım" diye yazdı.