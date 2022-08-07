İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya yeni bomba: Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'ne geçmiş, bir süre sonra bu partiden de istifa ederek Bağımsız İzmir Milletvekili olmuştu. Çelebi, 2 Temmuz 2022'de ise sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soru sıralamış ve Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu belirtmişti.
"SİYASETİ BIRAKSAM DA 6+1 DEĞİL CUMHUR İTTİFAKI DERİM!"
Gündeme bomba gibi düşen 20 sorudan sonra Çelebi, sosyal medya hesabından açıklamalarını sürdürmeye devam ediyor. Çelebi, yeni açıklamasında "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.
"PKK SEVERLERİN HOŞGÖRÜLDÜĞÜ DENKLEMDE İŞİM OLMAZ"
Çelebi sosyal medya hesabından şu cümleleri kullandı: "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"