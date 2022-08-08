Mehmet Ali Çelebi linç girişimine meydan okudu! Barış Yarkadaş’a sert sözler...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ve Memleket Partisi'nden istifa eden ve şu an Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi 6'lı masanın Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'nı işaret etti.

"ERDOĞAN FETÖ'CÜLERE DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK"

Çelebi, "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadeleri sonrasında Başkan Erdoğan'ın FETÖ'cülere direndiğine dikkat çekerek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı.Hepimiz katledilmiştik." ifadelerini kullandı.