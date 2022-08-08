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    • 08.08.2022 13:15
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    Mehmet Ali Çelebi linç girişimine meydan okudu! Barış Yarkadaş'a sert sözler...

    Mehmet Akif Çelebi linç girişimine meydan okudu. CHP’deki HDP yakınlaşmasından rahatsız olduğu için istifa eden daha sonra Memleket Partisine katılan ve oradan da ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, son günlerde 6’lı masayı zora sokacak açıklamalarda bulundu. 6’lı masaya 20 soru yönelten ancak henüz cevabını alamayan Çelebi, Başkan Erdoğan için de 'FETÖ'ye direnmese hepimiz katledilmiştik" dedi. Çelebi yaşananlar sonrası CHP yandaşları tarafından linç girişimine uğrarken bugün yaptığı paylaşımlarla "Söylediklerimin arkasındayım. " diyerek linç çetesine meydan okudu. Çelebi CHP'li Barış Yarkadaş'ı da yerden yere vurdu.

    takvim.com.tr
    Mehmet Ali Çelebi linç girişimine meydan okudu! Barış Yarkadaş’a sert sözler...

    Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ve Memleket Partisi'nden istifa eden ve şu an Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi 6'lı masanın Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'nı işaret etti.

    "ERDOĞAN FETÖ'CÜLERE DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK"
    Çelebi, "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadeleri sonrasında Başkan Erdoğan'ın FETÖ'cülere direndiğine dikkat çekerek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı.Hepimiz katledilmiştik." ifadelerini kullandı.

    MEYDAN OKUYARAK: "YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ" DEDİ
    Çelebi açıklamaları sonrası CHP'li isimler ve CHP medyası tarafından lince maruz kaldı.

    Daha sonra bir açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!" ifadelerini kullandı.

    "SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM!"
    Çelebi şunları söyledi:

    "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"

    ÇELEBİ'DEN BARIŞ YARKADAŞ'A: "HDP'Lİ ABİLERİN İZİN VERMEZ SEN DE CEVAPLAYAMAZSIN..."
    Kendisini hedef alan Barış Yarkadaş'a da tepki gösteren Çelebi "Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış Efendi... Özür dileyeceksin. Delilleri ve canlı şahitleriyle rezil olacaksın gazeteci bozuntusu..." dedi.



        Mehmet Ali Çelebi, 2 Temmuz 2022'de sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soruyu yeniden paylaşıp şunları yazdı:

        "Gazeteci bozuntusu Barış Yarkadaş, bu sorulara da cevap versene yüreğin yetiyorsa... HDP'li abilerin izin vermez sen de cevaplayamazsın..."

        6'LININ CEVAPLAYAMADIĞI 20 SORU
        Çelebi, 2 Temmuz 2022'de Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:

        1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

        2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

        3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

        4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

        5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?

        6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

        7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

        8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

        9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

        10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

        11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

        12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?

        13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

        14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

        15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

        16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?

        17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

        18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?

        19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?

        20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

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