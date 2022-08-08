Mehmet Ali Çelebi linç girişimine meydan okudu! Barış Yarkadaş’a sert sözler...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ve Memleket Partisi'nden istifa eden ve şu an Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi 6'lı masanın Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'nı işaret etti.
"ERDOĞAN FETÖ'CÜLERE DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK"
Çelebi, "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadeleri sonrasında Başkan Erdoğan'ın FETÖ'cülere direndiğine dikkat çekerek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı.Hepimiz katledilmiştik." ifadelerini kullandı.
MEYDAN OKUYARAK: "YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ" DEDİ
Çelebi açıklamaları sonrası CHP'li isimler ve CHP medyası tarafından lince maruz kaldı.
Daha sonra bir açıklama yapan Mehmet Ali Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!" ifadelerini kullandı.
"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM!"
Çelebi şunları söyledi:
"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"
ÇELEBİ'DEN BARIŞ YARKADAŞ'A: "HDP'Lİ ABİLERİN İZİN VERMEZ SEN DE CEVAPLAYAMAZSIN..."
Kendisini hedef alan Barış Yarkadaş'a da tepki gösteren Çelebi "Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış Efendi... Özür dileyeceksin. Delilleri ve canlı şahitleriyle rezil olacaksın gazeteci bozuntusu..." dedi.