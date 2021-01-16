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    • 16.01.2021 16:07
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    'de yer yerinden oynayacak! İzmir Milletvekili olay mektubu paylaştı

    SON DAKİKA HABERİ... İzmir Milletvekili , parti yönetimine yazdıkları ancak cevap alamadıkları sert eleştirilerle dolu mektubu paylaştı. Çelebi mektupta ile örtülü işbirliğini hedef aldı. Mektuba parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini söyleyen CHP Milletvekili Çelebi, şu ifadeleri kullandı: "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmî (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

    CHP'de yer yerinden oynayacak!

    İzmir Milletvekili , bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getiriyor. Çelebi, CHP Karabük Milletvekili 'la birlikte kaleme aldığı, CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

    İŞTE O ELEŞTİRİLER
    Mektupta ile örtülü işbirliği eleştirilirilerken, küskün isimlerin partiye yeniden kazandırılması çağrısı yapıldı. 'den kopan partilere "dost" tanımı yapılmasına tepki gösterilen açıklamada, gerçek dostların, çiftçi, emekli, öğrenci ve işçilerin olduğu hatırlatıldı. Mektupta "CHP, FETÖ işgaline nezaret eden Abdullah Gül ve türevlerine onların etki alanlarına mahkum değildir." ifadelerine yer verildi.

    "HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR"
    Mektuba parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini söyleyen CHP Milletvekili Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

    "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmî (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz."



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