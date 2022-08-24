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    • 24.08.2022 14:30
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    Mehmet Ali Çelebi 6'lıyı bir kez daha vurdu: Cumhur İttifakı daha tutarlı

    6'lı masanın Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'nı işaret eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi meseleyi ilişkin bir süre sessiz kaldıktan sonra sessizliğini bozdu. Mehmet Ali Çelebi 6'lı masaya sorduğu 20 soruyu tekrar paylaştı ve kendisinin benimsediği ilkesel hattı da çizdi. Çelebi, "Türkiye’de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Mehmet Ali Çelebi 6’lıyı bir kez daha vurdu

    Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Memleket Partisi'nden istifa eden ve şu an Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz haftalarda 6'lı masanın Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'nı işaret etti.

    "ERDOĞAN FETÖ'CÜLERE DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK"
    Çelebi, "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadeleri sonrasında Başkan Erdoğan'ın FETÖ'cülere direndiğine dikkat çekerek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı.Hepimiz katledilmiştik." ifadelerini kullandı.

    MEYDAN OKUYARAK: "YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ" DEDİ
    Çelebi açıklamaları sonrası CHP'li isimler ve CHP medyası tarafından lince maruz kaldı. Linç çetesine meydan okuyan ve daha sonra konu ile ilgili bir süre sessiz kalan Mehmet Ali Çelebi bugün sessizliğini bozdu.

    ÇELEBİ YENİDEN 6'LIYA SESLENDİ: NET OLUN
    Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Çelebi 6'lı masaya sorduğu 20 soruyu tekrar paylaştı ve kendisinin benimsediği ilkesel hattı da çizdi. Çelebi, "Türkiye'de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı." ifadelerini kullandı.

    Çelebi 6'lı masanın aday olarak da Kılıçdaroğlu'nu işaret ettiğini belirterek net olmaları çağrısını yaptı.

    Mehmet Ali Çelebi şunları yazdı:

        CUMHUR DAHA NET VE TUTARLI
        "İlkesel bir hat çizdim.Kimse alınmasın siyasi önceliklerime dair milim oynamam. Türkiye'de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı. 6'lı masa görüşlerini net olarak açıklamalıdır.

        6'LI ADAY OLARAK KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET EDİYOR
        6'lı masanın aday tarifindeki "Devleti Bilen" en kritik maddedir ve en çok Sn.Kılıçdaroğlu'nu işaret etmektedir. Bahsi geçen diğer adaylardan bu anlamıyla açık ara öndedir.

        3.İttifak konusunda çalışma yapan ilk siyasilerdenim.Gerektiği zaman şahitleriyle ispatlamak mümkündür. Gördüklerim, yaşadıklarım,mevcut sert kutuplaşma ve gecikmeden dolayı bunun pek mümkün olmayacağını, kurulacak yapıların da bir ittifaka dahil olacağını değerlendiriyorum."

        Çelebi 6'lıya sorduğu 20 soruyu da tekrarladı.

        6'LININ CEVAPLAYAMADIĞI 20 SORU
        Çelebi, 2 Temmuz 2022'de Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:

        1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

        2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

        3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

        4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

        5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?

        6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

        7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

        8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

        9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

        10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

        11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

        12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?

        13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

        14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

        15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

        16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?

        17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

        18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?

        19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?

        20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

        Mehmet Ali Çelebi neden CHP'den ayrıldı | VİDEO İZLE

        CHP'DEN NEDEN AYRILDIĞINI VİDEOYLA ANLATMIŞTI
        Çelebi CHP'den neden ayrıldığını açıklayan bir video paylaşmış, "CHP'den neden ayrıldım biraz da bunları sorgulayın bakalım… Tarih 18.09.2020 HDP Sözcüsü Atatürk'e katliamcı, Türk Milleti'ne soykırımcı dediğinde karşı çıkan tek vekil Mehmet Ali Çelebi. Dut yemiş bülbüllere hesap sorun. Tarafımız şehitlerimiz!" notunu düşmüştü.

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