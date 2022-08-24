Mehmet Ali Çelebi 6'lıyı bir kez daha vurdu: Cumhur İttifakı daha tutarlı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Memleket Partisi'nden istifa eden ve şu an Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz haftalarda 6'lı masanın Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini belirterek Cumhur İttifakı'nı işaret etti.
"ERDOĞAN FETÖ'CÜLERE DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK"
Çelebi, "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadeleri sonrasında Başkan Erdoğan'ın FETÖ'cülere direndiğine dikkat çekerek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı.Hepimiz katledilmiştik." ifadelerini kullandı.
MEYDAN OKUYARAK: "YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ" DEDİ
Çelebi açıklamaları sonrası CHP'li isimler ve CHP medyası tarafından lince maruz kaldı. Linç çetesine meydan okuyan ve daha sonra konu ile ilgili bir süre sessiz kalan Mehmet Ali Çelebi bugün sessizliğini bozdu.
ÇELEBİ YENİDEN 6'LIYA SESLENDİ: NET OLUN
Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Çelebi 6'lı masaya sorduğu 20 soruyu tekrar paylaştı ve kendisinin benimsediği ilkesel hattı da çizdi. Çelebi, "Türkiye'de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı." ifadelerini kullandı.
Çelebi 6'lı masanın aday olarak da Kılıçdaroğlu'nu işaret ettiğini belirterek net olmaları çağrısını yaptı.
Mehmet Ali Çelebi şunları yazdı: