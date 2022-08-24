Mehmet Ali Çelebi 6'lıyı bir kez daha vurdu: Cumhur İttifakı daha tutarlı

CUMHUR DAHA NET VE TUTARLI

"İlkesel bir hat çizdim.Kimse alınmasın siyasi önceliklerime dair milim oynamam. Türkiye'de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı. 6'lı masa görüşlerini net olarak açıklamalıdır.

6'LI ADAY OLARAK KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET EDİYOR

6'lı masanın aday tarifindeki "Devleti Bilen" en kritik maddedir ve en çok Sn.Kılıçdaroğlu'nu işaret etmektedir. Bahsi geçen diğer adaylardan bu anlamıyla açık ara öndedir.

3.İttifak konusunda çalışma yapan ilk siyasilerdenim.Gerektiği zaman şahitleriyle ispatlamak mümkündür. Gördüklerim, yaşadıklarım,mevcut sert kutuplaşma ve gecikmeden dolayı bunun pek mümkün olmayacağını, kurulacak yapıların da bir ittifaka dahil olacağını değerlendiriyorum."

Çelebi 6'lıya sorduğu 20 soruyu da tekrarladı.

6'LININ CEVAPLAYAMADIĞI 20 SORU

Çelebi, 2 Temmuz 2022'de Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:

1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?