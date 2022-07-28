Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya yeni salvo: PKK-ÖCALAN severlerin gireceği denklemde olmam

Dün "Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullanan Çelebi bugün yeni bir açıklama daha yaptı.