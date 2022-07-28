Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya yeni salvo: PKK-ÖCALAN severlerin gireceği denklemde olmam

2018 Genel Seçimleri'nde CHP'nin İzmir'den kontenjan adayı olan ve milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurduğu dönemde tavrını İnce'den yana yaparak istifa etmişti.
Zehir zemberek bir mektupla istifa eden Mehmet Ali Çelebi, istifa nedeni olarak parti yönetiminin HDP'yle yakınlığını göstermişti.
Çelebi, 20 sorusunu yeniden hatırlatarak şu sözlerle 6'lı masanın üzerini çizdi: "Kimse kusura bakmasın PKK-ÖCALAN severlerin gireceği denklemde olmam!"
İşte Çelebi'nin 6'lı masayı zora sokan o soruları:
1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.
2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?
3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?
4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?
5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?