CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.



İstifa kararını açıklayan Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı:



"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik. Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum."



Sn.Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır.



Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN! pic.twitter.com/mDizLghsRf — Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 30, 2021

CHP'NİN VEKİL SAYISI 135'E DÜŞTÜ

Daha sonra söz alan Özel ve Aksoy da istifa kararlarını açıkladı.

istifalardan sonra CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'e düştü.



İSTİFA KRİZİNİN ARDINDAN HODRİ MEYDAN

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, istifa krizinin ardından bu sabah yeni bir paylaşımda bulundu. Çelebi, paylaşımında CHP Genel Başkanı ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıkları paylaşarak "Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN!" ifadelerine yer verdi.









Çelebi'nin paylaştığı dökümanda şu ifadeler yer aldı:



10 ARALIK 2020 MEKTUBU IŞIĞINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

1- Atatürk'le sorunu olanların görevden alınması. Marjinal bir yapı olan 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi.



2- Muharrem İnce ve diğer tüm ötekileştirilen parti önderleri ile görüşülüp ikna edilmeleri, büyük CHP için partide birliğin sağlanması.



3- İttifak görüşmelerinin seçim sathına bırakılması, birinci parti olmak için çaba harcanması.



4- HDP yönetimi ile ilişkilere net mesafe konulması, aracısız olarak doğrudan seçmene yönelik politika üretilmesi.



5- Kurucu değerlerle ilgili en ufak taviz verilmemesi.



6- Parti içi demokrasi adımları atılması.



Saygılarımızla.



26.01.2021







İZMİR TARTIŞMASI

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı son dakika açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. CHP'li Menemen Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluğun ardından yapılan 'Başkan Vekilliği' seçiminde Millet İttifakı'nın verdiği fireyi hatırlatan Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.

AK PARTİLİ TURAN: 'SARAY KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA'

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP'deki 'Saray' siyasetini eleştiren bir tweet attı. Turan, Mehmet Ali Çelebi'nin bu twetini alıntılayarak, "Saray kadar taş düşsün başınıza!" dedi. Turan, mesajında şunları ifade etti:

"Başlarına saksı düşse "saray" dan bilecek kadar düzeysiz bir siyaset örneği! "Saray" operasyon yapacak olsa 11 yılda 10 seçim kaybeden adamın Genel Başkanlığının devamı için çalışır. Oraya buraya laf yetiştireceğinize halinize bakın, siyaset üretin. Saray kadar taş düşsün başınıza!"