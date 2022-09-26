Mehmet Ali Çelebi’den CHP, Memleket Partisi ve 6’lı masaya zehir zemberek sözler! Neden Cumhur İttifakı dediğini madde madde sıraladı

CHP’den ve Memleket Partisi’nden istifa eden ve son zamanlarda 6’lı masa hakkındaki çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Çelebi, önce CHP’den sonra Memleket Partisi’nden neden ayrıldığını tek tek anlatarak “neden Cumhur İttifakı net ve tutarlı” dediğini madde madde açıkladı. Mehmet Ali Çelebi 6’lı masaya yönelttiği 20 soruya hala yanıt alamadığını ifade ederek, “HDP’ye bakanlık ile ilgili sorduğum soruya cevap vermeye kalktılar masa dağılıyordu az daha. Bunlara cevap vermeden bu devleti sana yönettirmezler” ifadelerini kullandı. İşte Çelebi’nin açıklamaları…