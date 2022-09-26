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    • 26.09.2022 15:42
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    • 26.09.2022 15:53
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    Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye bakanlık tepkisi: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da

    Son dakika haberleri.. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklamasıyla başlayan HDP - İYİ Parti gerginliği devam ediyor. HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan İYİ Parti'ye tepki gösteren Gergerlioğlu, "Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz?" dedi. Gergerlioğlu, "Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, HDP başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığını da alır." dedi.

    Siz kim oluyorsunuz bakanlık da alırız başbakanlık da

    6'lı masada HDP'ye bakanlık tartışması henüz durulmuş değil.

    CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık" sözlerinin ardından İYİ Parti'nin "HDP'yle aynı masada olmayız" demesi masanın ayağı olarak tabir edilen HDP'yi kızdırdı.

    6'lı masanın 7'nci üyesi HDP'nin Kocaeli vekili Gergerlioğlu, HDP'ye bakanlık vaadine karşı çıkan İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

    "SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"

    Partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil.

        "HDP CUMHURBAŞKANLIĞI DA ALIR"
        Bakın bunu garip karşılayanlar, partimizi garip karşılayanlar siyaseti çözümsüzlük yoluna itenlerdir. Birisi 'HDP'ye bakanlık verilebilir' demiş kıyameti koparıyorlar. Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır."
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        Haberler Güncel Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye bakanlık tepkisi: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da
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