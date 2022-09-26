Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye bakanlık tepkisi: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da

6'lı masada HDP'ye bakanlık tartışması henüz durulmuş değil.
CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık" sözlerinin ardından İYİ Parti'nin "HDP'yle aynı masada olmayız" demesi masanın ayağı olarak tabir edilen HDP'yi kızdırdı.
"SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"
Partisinin Bursa Osmangazi ilçe kongresinde konuşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bize bir takım sözler söylüyorlar. Bir milletvekilinin gündem etmesiyle biliyorsunuz bir bakanlık tartışması başladı. 'HDP'ye bakanlık verilebilir mi, verilemez mi?' Siz kim oluyorsunuz da bu toprakların 3'üncü büyük partisine 'Bakanlık verilemez' diyebiliyorsunuz? Anlamak mümkün değil.