Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a küfürler yağdıran hadsiz akademisyen Alpay Burak Doğru'ya soruşturma yolda! Apar topar sildi...

İlim ve irfan yolunda mücadele yürüten İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu,son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberi üzerine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler ve toplumun her kesiminden kişi taziye mesajı yayımladı.
Taziye mesajı paylaşan isimlerden biri de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş idi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erbaş, "İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
AHLAKSIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNDEN SKANDAL KÜFÜRLER
Diyanet İşleri Başkanı'nın taziye dileklerini ilettiği bu mesaj ile ilgili skandal bir tweet atıldı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde araştırma görevlisi olan Alpay Burak Doğru isimli şahıs, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak ağza alınmayacak küfürler savurdu.