Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a küfürler yağdıran hadsiz akademisyen Alpay Burak Doğru'ya soruşturma yolda! Apar topar sildi...

İlim ve irfan yolunda mücadele yürüten İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu,son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberi üzerine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasiler ve toplumun her kesiminden kişi taziye mesajı yayımladı.



Taziye mesajı paylaşan isimlerden biri de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş idi.