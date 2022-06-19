CHP'li İBB'nin Emirgan Korusu'nda sorumsuzca katlettiği 54 ağacın listesinin suç tutanağı ortaya çıktı!





VATANDAŞLARDAN TEPKİ EMİRGAN

Korusu'ndaki ağaçların kesilmesine vatandaşların tepkisi sürüyor. Yavuz Alagöz, "Ata yadigârı tarihi Emirgan Korusu'nda ağaçların kesimi ile ilgili ilgili kurumlarla koordineli çalışma yapılsa böyle şaibeler çıkmazdı. Halk da rahat olur, belediye de rahat olur. Burası güzel ve bakımlı bir yer. Fakat ağaçların bu şekilde kesilmesi şüphe uyandırıyor. Aslında bu şüpheleri koordineli çalışıldığında izole edilebilir. Ağaçlarımızı kesmeyelim, yaşatalım, koruyalım. Çünkü doğa hepimizin" dedi.