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    • Güncel
    • 19.06.2022 07:01
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    • 19.06.2022 07:07
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    CHP'li İBB'nin Emirgan Korusu'nda sorumsuzca katlettiği 54 ağacın listesinin suç tutanağı ortaya çıktı!

    İstanbul’da asırlık ağaçları gelişigüzel kesen İBB’nin, Emirgan Korusu’nda katlettiği 54 ağacın listesinin yer aldığı suç tutanağı ortaya çıktı. Kesilen ağaçlar arasında çam ağacından ıhlamura, gürgenden erguvana kadar birçok tür yer alıyor.

    Katliam listesi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda yaptığı ağaç katlimanın boyutlarını gösteren belge ortaya çıktı. İstanbul Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekipleri, 15 Haziran'da ağaç kesimiyle ilgili ihbar üzerine Emirgan Korusu'na giderek katliamı durdurmuştu. Alanda yapılan inceleme sonucunda 54 ağacın kuruduğu iddiasıyla kesildiğini belirleyen Orman İşletme Şefliği ekipleri, ağaçları kesen İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na 6881 sayılı Orman Kanunu'nun 116. maddesinin son fıkrası uyarınca 9 bin 526 TL idari para cezası uygulandı. Orman Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan 15 Haziran tarihli suç tutanağında kesilen ağaçların listesi yer aldı.



    İŞTE KESİLEN AĞAÇLAR
    Tutanağa göre İBB'nin kestiği ağaçlar şöyle sıralandı:
    11 adet sedir ağacı
    1 adet gürgen ağacı
    25 adet dişbudak ağacı
    3 adet kızılçam ağacı
    2 adet meşe ağacı
    2 adet akasya ağacı
    5 adet fıstıkçamı
    1adet erguvan ağacı
    1 adet diğer yapraklı ağaç
    1 adet kavak ağacı
    1 adet ıhlamur ağacı
    1 adet kara çam ağacı



    O DERNEKLERDEN YİNE ÇIT YOK
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacı kökünden kesmesi kamuoyunda tepki toplarken, çevre dernekleri ve odaların ağaç katliamına ilişkin sessiz kalması dikkat çekiyor. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası ve Taksim Dayanışma Platformu henüz bir açıklamada bulunmadı.Sabah'ın telefonla ulaştığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, konuyla ilgili konuşmak istemedi.



        Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı Mimar Eyüp Muhcu ise, "İstanbul Şubesi'nin açıklaması olur. Henüz açıklama yaptıklarını bilmiyorum. Şube Başkanı Esin Köymen'le görüşebilirsiniz" dedi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen de "Şu an inceleme aşamasındayız. Pazartesi günü açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), konuyla ilgili açıklamada bulunmazken, TEMA'nın Twitter'daki resmi hesabından da paylaşım yapılmaması dikkat çekti. Taksim Dayanışma Platformu da açıklama yapmadı.



        DAHA ÖNCE DE SUSTULAR
        Çevre dernekleri ve oda temsilcilerinin daha önce sessiz kaldığı çevre katliamları ise şöyle:
        İBB tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesi.
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy mevkiinde denize kimyasal atık boşaltması.
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kazdağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları betona çevirmesi.



        VATANDAŞLARDAN TEPKİ EMİRGAN
        Korusu'ndaki ağaçların kesilmesine vatandaşların tepkisi sürüyor. Yavuz Alagöz, "Ata yadigârı tarihi Emirgan Korusu'nda ağaçların kesimi ile ilgili ilgili kurumlarla koordineli çalışma yapılsa böyle şaibeler çıkmazdı. Halk da rahat olur, belediye de rahat olur. Burası güzel ve bakımlı bir yer. Fakat ağaçların bu şekilde kesilmesi şüphe uyandırıyor. Aslında bu şüpheleri koordineli çalışıldığında izole edilebilir. Ağaçlarımızı kesmeyelim, yaşatalım, koruyalım. Çünkü doğa hepimizin" dedi.



            UZMANLARDAN İBB'YE: İSTANBUL'A İHANET BU
            Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul'un simge noktalarındaki asırlık ağaçların İBB yönetimince kesilmesine uzman isimler tepki gösterdi.
            Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı: Mühendisler gelip inceleme yaptı mı? Neye göre kestiniz? 'Kurudu' diyorlar. Görüp incelememiz gerekir ki kuruyup kurumadığına karar verebilelim. Ağacı ayaktayken canlı görmem lazım ki teşhis yapabilelim. Fakat bu ağaçların kökünde de bir çürük, bir dezenformasyon görünmüyor.



            İBB Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu: İstanbul'da yeşil alanların bakımı, anıt ağaçların bakımı ve onarılması hizmetlerinde ciddi bir geriye gidiş var. İstanbullular bu konuda çok üzgün. İBB Başkanı'na soruyorum: Bu 54 ağacı neden kestiniz?



            İstanbul Çevre Konseyi Sekreteri Zafer Murat Çetintaş: Güpegündüz patır patır insanların gözü önünde ağaç kesimi yapıyorlar. Yaz ayı içinde ağaç kesimi yapılmaz ve bu ağaçlar hastalıklı değil. Apaçık gözüküyor. 16 milyon İstanbulluya adeta ihanet edilircesine yanlış işler yapıyorlar.



                Siyasetçi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ufuk Uras: Ben kesmezsem, sen kesmezsen, biz kesmezsek, ağaçları, başka nasıl yok ederiz ki hep birlikte geleceğimizi. 'Niye kesiyorsunuz asırlık ağaçları' diye soruyorlar, 'yenisini dikeriz' diyor adam. 'Niye öldürdün?' desen, 'Bir daha doğururuz' diyecek belli.

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                Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Emirgan Korusu'nda sorumsuzca katlettiği 54 ağacın listesinin suç tutanağı ortaya çıktı!
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