CHP'li İBB'nin Emirgan Korusu'nda sorumsuzca katlettiği 54 ağacın listesinin suç tutanağı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda yaptığı ağaç katlimanın boyutlarını gösteren belge ortaya çıktı. İstanbul Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekipleri, 15 Haziran'da ağaç kesimiyle ilgili ihbar üzerine Emirgan Korusu'na giderek katliamı durdurmuştu. Alanda yapılan inceleme sonucunda 54 ağacın kuruduğu iddiasıyla kesildiğini belirleyen Orman İşletme Şefliği ekipleri, ağaçları kesen İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na 6881 sayılı Orman Kanunu'nun 116. maddesinin son fıkrası uyarınca 9 bin 526 TL idari para cezası uygulandı. Orman Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan 15 Haziran tarihli suç tutanağında kesilen ağaçların listesi yer aldı.
İŞTE KESİLEN AĞAÇLAR
Tutanağa göre İBB'nin kestiği ağaçlar şöyle sıralandı:
11 adet sedir ağacı
1 adet gürgen ağacı
25 adet dişbudak ağacı
3 adet kızılçam ağacı
2 adet meşe ağacı
2 adet akasya ağacı
5 adet fıstıkçamı
1adet erguvan ağacı
1 adet diğer yapraklı ağaç
1 adet kavak ağacı
1 adet ıhlamur ağacı
1 adet kara çam ağacı
O DERNEKLERDEN YİNE ÇIT YOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacı kökünden kesmesi kamuoyunda tepki toplarken, çevre dernekleri ve odaların ağaç katliamına ilişkin sessiz kalması dikkat çekiyor. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası ve Taksim Dayanışma Platformu henüz bir açıklamada bulunmadı.Sabah'ın telefonla ulaştığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, konuyla ilgili konuşmak istemedi.