CHP'li İBB Emirgan'da ağaç kesmeye devam ediyor: Basına ‘yasak’ diyerek katliamı sürdürdüler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engel tanımadan ağaç katliamına tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde 112 tarihi çınar ağacını "hastalandı" diyerek kökünden kesen belediye ekipleri, bu defa İstanbul Sarıyer'deki Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kökünden kesmeye başladı.
ACIMADAN KESİYORLAR
Ağaç katliamı büyük tepki toplarken, 200'e yakın ağacın kesilmesi için başlatılan çalışmaların izinsiz olarak gerçekleştiği öğrenildi.
Diğer taraftan İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, 54 ağacın izinsiz kesildiği gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Park Bahçeler birimine 9 bin 256 liralık idari para cezası kesti.