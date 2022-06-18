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    • 18.06.2022 07:44
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    • 18.06.2022 07:49
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    CHP'li İBB Emirgan'da ağaç kesmeye devam ediyor: Basına ‘yasak’ diyerek katliamı sürdürdüler

    Son dakika haberi! Emirgan’da ağaç katliamına girişen İBB, haber yapılmasın diye basının koruluğa girişini yasakladı. Kesilen ağaçların köklerinin belli olmaması için de ağaç kökler çıkarılıp üzeri toprakla kapatıldı. Öte yandan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.

    Basına ‘yasak’ diyerek katliamı sürdürdüler

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engel tanımadan ağaç katliamına tam gaz devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde 112 tarihi çınar ağacını "hastalandı" diyerek kökünden kesen belediye ekipleri, bu defa İstanbul Sarıyer'deki Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kökünden kesmeye başladı.

    ACIMADAN KESİYORLAR
    Ağaç katliamı büyük tepki toplarken, 200'e yakın ağacın kesilmesi için başlatılan çalışmaların izinsiz olarak gerçekleştiği öğrenildi.

    Diğer taraftan İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, 54 ağacın izinsiz kesildiği gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Park Bahçeler birimine 9 bin 256 liralık idari para cezası kesti.

        Ancak kesilen cezaya rağmen korudaki ağaç katliamı devam etti.


        Sabah'ta yer alan habere göre, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Emirgan Korusu'nda yapılan katliamın gündeme gelmesi sonrasında kesilmiş ağaçların ortadan kaldırılması için burgulu ve vidalı iş makinesi ile toprağa gömülü olan kısımlarının oyularak yerinden söküldüğü ve üzerinin toprakla örtüldüğü görüldü.

        BASINA ENGEL OLDULAR
        Diğer taraftan yapılan ağaç katliamını kamuoyundan gizlemeye çalışan İBB yönetimi, koruluğa basın mensuplarının girişini de yasakladı. Sabah Gazetesi, A Haber ve ATV haber ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması üzerine İBB güvenlik güçleri Emirgan Korusu'nda görüntü ve röportaj yapılması için İBB İletişim Başkanlığı'ndan izin alınması gerektiğini belirterek görüntü alınmasına engel oldu.



        Ağaçların, kuruduğu için tehlike arz ettiği gerekçesiyle kesildiği ifade edilirken, daha önce Beşiktaş'taki tarihi ağaçların katledilmesinde olduğu gibi gerekli izinlerin alınmadığı ve bilimsel hiçbir analizin yapılmadığı öğrenildi.

        Emirgan Korusu'nda kesilen ağaçları gören vatandaşlar ağaçların tedavi edilmesi yerine kökten kesilmesine üzüldüklerini dile getirdiler.

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        Haberler Güncel CHP'li İBB Emirgan'da ağaç kesmeye devam ediyor: Basına ‘yasak’ diyerek katliamı sürdürdüler
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