CHP'li İBB Emirgan'da ağaç kesmeye devam ediyor: Basına ‘yasak’ diyerek katliamı sürdürdüler

Ancak kesilen cezaya rağmen korudaki ağaç katliamı devam etti.





Sabah'ta yer alan habere göre, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Emirgan Korusu'nda yapılan katliamın gündeme gelmesi sonrasında kesilmiş ağaçların ortadan kaldırılması için burgulu ve vidalı iş makinesi ile toprağa gömülü olan kısımlarının oyularak yerinden söküldüğü ve üzerinin toprakla örtüldüğü görüldü.