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    • 18.06.2022 05:15
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    • 18.06.2022 05:15
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    CHP'li İBB'nin Emirgan Korusu'ndaki ağaç katliamına İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından para cezası verildi

    Çırağan'daki 112 tarihi çınarı katlederek büyük tepki toplayan CHP'li İBB bir skandala daha imza atarak Emirgan Korusu'danki ağaçları da kestiği ortaya çıktı. Skandal görüntülerin arından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.

    İBB’nin ağaç katliamına para cezası

    İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü: ''Emirgan Korusu'nda daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir''



    ''İzinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir''



    İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda kesimine izin verilen ağaçların dışında 54 ağacın kesildiğinin tespiti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.



        Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emirgan Korusu'nun İBB tarafından yönetildiği belirtilerek, ağaç kesimlerinin 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre Orman Bölge Müdürlüğünün iznine tabi olduğu hatırlatıldı.



        Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.''

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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Emirgan Korusu'ndaki ağaç katliamına İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından para cezası verildi
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