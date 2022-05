CHP'li Maltepe Belediyesi çalışanlarına yönelik rüşvet operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

12 ŞÜPHELİYE SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemlerinin ardından 19 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Maltepe Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nde şu an İBB Tasarım Müdür Yardımcılığı görev yürüten H. B. ve şu an Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü yapan Y. C. ile Maltepe Belediyesi'nde görevli bir memurun da bulunduğu toplamda 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli ise hakkında ise adli kontrol kararı verildi.