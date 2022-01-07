Eren Erdem fondaş medyada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, Kemal Kılıçdaroğlu...

Küresel güç sistemi yıkılırken Türkiye'yi bekleyen tarihi 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki adaylık tansiyonu zirve yaptı. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her fırsatta söylerken, FETÖ ve İyi Parti kanadı Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyordu.

CHP'nin adayı belli oldu. Ne İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ne de Ankara Büyükşehir (ABB) Başkanı Mansur Yavaş...