Eren Erdem fondaş medyada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, Kemal Kılıçdaroğlu...

Küresel güç sistemi yıkılırken Türkiye'yi bekleyen tarihi 2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki adaylık tansiyonu zirve yaptı. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her fırsatta söylerken, FETÖ ve İyi Parti kanadı Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyordu.
CHP'nin adayı belli oldu. Ne İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ne de Ankara Büyükşehir (ABB) Başkanı Mansur Yavaş...
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini de Kılıçdaroğlu veto ediyor. "Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" tartışmaları sürerken CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fondaş medyadan Tele1'in canlı yayınına çıkan Erdem, CHP'nin adayını "Mevzu bitti..." diyerek açıkladı.
"CHP'DE MEVZU BİTTİ ZATEN..."