Teröristlerle adı anılan Ekrem İmamoğlu'ndan şiir okuma hamlesi

4 gün önce sadece kendilerine çalışan fondaş medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri, "Cumhurbaşkanı olacak kişinin saraylara meraklı olmaması lazım, mütevazı, halk adamı olması lazım. Cumhurbaşkanı seçeceğiz, pop star seçmeyeceğiz. İttifakı bir arada tutacak ve devlette dönüşümü sağlıklı şekilde sağlayacak bir insanı seçeceğiz. Çok meşhur birini seçelim meselesi değil." diyerek İmamoğlu'nun oyun dışı kaldığını tekrarlamıştı.

ŞOVUN DOZUNU ARTIRAN İMAMOĞLU ADAYLIK ÜMİDİNDEN VAZGEÇMİYOR