Teröristlerle adı anılan Ekrem İmamoğlu'ndan şiir okuma hamlesi

Ekrem İmamoğlu, arka fonda çalan müzikle İstanbul'u betimleyen karakalem çalışmalarının bulunduğu videoyu Twitter hesabından hesabından paylaştı.
TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR
Söz konusu videoda Yahya Kemal Beyatlı'nın "Bir Başka Tepeden" isimli şiirini okuyan CHP'li İmamoğlu'nun vurgu ve tonlamalarındaki aksaklığı dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları tarafından yapmacık bulundu.
KENDİSİNİ HAPSE ATTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYOR
İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada; PKK, FETÖ ve sol terör örgütlerine mensup teröristlerin İBB'ye alındığını ortaya çıkarması sonrası zor günler geçiren İmamoğlu'nun şiir okuyarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkisi uyandırmaya çalıştığı ifade eden kullanıcılar CHP'li İBB Başkanı'nın devamlı yaptığı suni PR işleri olduğunu yorumladı.
CHP'Lİ TROLLERİN HAYALİ BU!