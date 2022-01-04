Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2022 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2022 13:37
    ABONE OL

    İmamoğlu'nun işe aldığı İBB çalışanı Fatma Yavuz: Atatürk'ten nefret ediyorum ülkücüler hırsızdır Türkler soykırım yapmıştır

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun DİAYDER aracılığıyla PKK'lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı yapması skandalının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Buna göre başörtülü çalışan olarak parlatılan İBB İnanç Masası çalışanı Ermeni asıllı Fatma Yavuz Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etti. Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılan Yavuz, Ülkücüler için de "hırsız" ithamlarında bulundu.

    İmamoğlu’nun Ermeni asıllı başörtülü çalışanı

    İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu tarafından işe alınan kişilerin terör bağlantıları geçtiğimiz hafta Türkiye gündemini sarsmıştı. PKK elebaşı Öcalan'ın talimatıyla kurulan DİAYDER üyelerinin İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işe başladığı ortaya çıkmış ve İmamoğlu'nun da DİAYDER'i ziyaret ettiği görüntüler ifşa olmuştu.

    PKK dışında DHKP-C ve diğer sol örgüt mensuplarının da İBB'de işe alındığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlatmıştı. İBB'de çalıştığı ortaya çıkan yeni bir isim ise İmamoğlu yönetimini, hem partisi hem de Millet İttifakı içinde oldukça zor duruma düşürecek gibi görünüyor.

    FATMA YAVUZ'UN OLDUKÇA İLGİNÇ GEÇMİŞİ
    14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı.

    Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor. İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.

    MAHİR POLAT DİYANET DAVASINDA YANINDA YER ALDI
    LinkedIn profilinde yönetici asistanı olduğunu söyleyen Fatma Yavuz'u, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İnanç Masası çalışanı olarak tanımlıyor.

    Mahir Polat ve adı PKK'lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı yaptığı iddiasıyla DİAYDER iddianamesinde geçen İBB İnanç Masası çalışanları, Fatma Yavuz'un Diyanet'e açtığı davaya hep birlikte katılmış.

        TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI
        Türk milletini sözde Ermeni ve Dersim soykırımlarını yapmakla suçlayan İBB çalışanı Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.

        "ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"
        Sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.

        ÜLKÜCÜLERİ KIZDIRACAK İFADELER
        İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Ermeni kökenli Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş.

            Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.

            İMAMOĞLU İLE CUMA NAMAZI KILMIŞ
            İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini PR çalışmalarında yanından hiç ayırmıyor. "İBB'de türbanlı çalışanlarımız da var" algısını Fatma Yavuz ile oluşturan İmamoğlu, Cuma namazlarını mesai arkadaşı ile birlikte kılıyor.

            İmamoğlu'nun İstanbul için çılgın projelerinden olan İBB İnanç Masası, dinler arası diyalog ve hoşgörü fikrine 'hizmet' için 2019 seçimlerinden hemen sonra kurulmuştu. Diyanet'ten ihraç edildikten hemen sonra İBB'de İnanç Masası'nda işe başlatılan Fatma Yavuz, diyalog ve hoşgörü adına pek çok ziyaret gerçekleştirmiş.

                PKK'LILARA YARDIM İNANÇ MASASI ÜZERİNDEN GİTMİŞ
                DİAYDER iddianamesinde ortaya çıkan PKK'lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı skandalında da İBB İnanç Masası'nın adı sıkça geçiyor. Fatma Yavuz'un mesai arkadaşı Nilüfer Taşkın'ın DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile yaptığı konuşmalar iddianamede yer almıştı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                KAD-SİS Bursa’da!
                Haberler Güncel İmamoğlu'nun işe aldığı İBB çalışanı Fatma Yavuz: Atatürk'ten nefret ediyorum ülkücüler hırsızdır Türkler soykırım yapmıştır
                    SON DAKİKA