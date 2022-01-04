İmamoğlu'nun işe aldığı İBB çalışanı Fatma Yavuz: Atatürk'ten nefret ediyorum ülkücüler hırsızdır Türkler soykırım yapmıştır

İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu tarafından işe alınan kişilerin terör bağlantıları geçtiğimiz hafta Türkiye gündemini sarsmıştı. PKK elebaşı Öcalan'ın talimatıyla kurulan DİAYDER üyelerinin İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işe başladığı ortaya çıkmış ve İmamoğlu'nun da DİAYDER'i ziyaret ettiği görüntüler ifşa olmuştu.
PKK dışında DHKP-C ve diğer sol örgüt mensuplarının da İBB'de işe alındığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlatmıştı. İBB'de çalıştığı ortaya çıkan yeni bir isim ise İmamoğlu yönetimini, hem partisi hem de Millet İttifakı içinde oldukça zor duruma düşürecek gibi görünüyor.
FATMA YAVUZ'UN OLDUKÇA İLGİNÇ GEÇMİŞİ
14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı.
Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor. İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.
MAHİR POLAT DİYANET DAVASINDA YANINDA YER ALDI
LinkedIn profilinde yönetici asistanı olduğunu söyleyen Fatma Yavuz'u, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İnanç Masası çalışanı olarak tanımlıyor.
Mahir Polat ve adı PKK'lı teröristlerin ailelerine gıda yardımı yaptığı iddiasıyla DİAYDER iddianamesinde geçen İBB İnanç Masası çalışanları, Fatma Yavuz'un Diyanet'e açtığı davaya hep birlikte katılmış.