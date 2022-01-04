İmamoğlu'nun işe aldığı İBB çalışanı Fatma Yavuz: Atatürk'ten nefret ediyorum ülkücüler hırsızdır Türkler soykırım yapmıştır

İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu tarafından işe alınan kişilerin terör bağlantıları geçtiğimiz hafta Türkiye gündemini sarsmıştı. PKK elebaşı Öcalan'ın talimatıyla kurulan DİAYDER üyelerinin İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işe başladığı ortaya çıkmış ve İmamoğlu'nun da DİAYDER'i ziyaret ettiği görüntüler ifşa olmuştu.

PKK dışında DHKP-C ve diğer sol örgüt mensuplarının da İBB'de işe alındığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı özel teftiş başlatmıştı. İBB'de çalıştığı ortaya çıkan yeni bir isim ise İmamoğlu yönetimini, hem partisi hem de Millet İttifakı içinde oldukça zor duruma düşürecek gibi görünüyor.