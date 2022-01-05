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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 12:08
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    • 05.01.2022 12:32
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    Fitch uyardı! CHP'li İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyeleri batabilir

    CHP'li 3 büyükşehir belediyesi iflas edebilir. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın kötü yönetimi CHP'li belediyeleri borç batağına sürükledi. İçine düştüğü mali krizi aşmak için tasarruf etmek yerine her seferinde uluslararası finans kuruluşlarının kapısını çalarak döviz bazında borçlanmaya giden Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Muhittin Böcek'e kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten sert uyarı geldi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyeleri batabilir

    Fitch, dövizdeki dalgalanmanın borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu, büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

    CHP'Lİ İBB BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ

    Dün A Haber'e konuk olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u borç batağına sürüklediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Büyükşehir Belediyesinde 28 milyar küsür lira borç ile devrettik. Şu anda büyükşehir belediyesinin güncel net borcu, 41.6 milyar ( 41.6 katrilyon) Meclisten geçen borçlarla beraber 2022 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borç stoğu 73 milyara çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün 72 milyon TL para harcıyor."

    İZMİR'İN BORCU 4 KAT ARTTI

        Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da Başkan Soyer'in belediye başkanlığı döneminde büyükşehir belediyesinin borç stokunun 4 kat artarak 10 milyar lirayı aştığını söylemişti.

        BORÇ YÜKÜ TESCİLLENDİ

        İzmir Büyükşehir Beleiye başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi sonucu ortaya çıkan mali kriz uluslararası raporlara da yansıdı. Hemen hemen her meclis toplantısında dış borçlanma için belediye meclisinden yetki isteyen Soyer'in kötü yönetimi Uluslararası Kredilendirme Kuruluşu Fitch'in raporlarına da girdi.

        CHP'Lİ BÖCEK HEM AK PARTİ'NİN HİZMETLERİNE ÇÖKÜYOR HEM DE BELEDİYEYİ İFLASA SÜRÜKLÜYOR!

        CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de durum vahim. Yaklaşık 10 milyar TL borçlu olan Böcek'in hizmet üretmediği için yoğun eleştiri alıyor.

            Başarısız ve her geçen zamanda belediyenin borçları katmerlenerek artarken CHP'li Böcek'in yerel seçim döneminde vaadettiği 77 projenin yapılmadığı belirtiliyor. Böcek ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'ya kazandırdığı Serik - 2 Atık Su Artıma Tesisi'ni sahiplenerek kendi projesiymiş gibi gösterdi.

            BU SEFER UYARDI

            Geçmiş dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dengeli mali yapısı konusunda olumlu görüşler veren Fitch bu sefer uyarıda bulundu.

            Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek Döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

            İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BATABİLİR

                Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

                HEDGE NEDİR?

                Hedge, ileri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı korunma amacıyla herhangi bir döviz veya emtia ya da finansal üründe sahip olunan pozisyonun tam tersi yönünde işlem açmak olarak tanımlanabilir.

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                Haberler Ekonomi Fitch uyardı! CHP'li İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyeleri batabilir
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