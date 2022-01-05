Fitch uyardı! CHP'li İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyeleri batabilir

Fitch, dövizdeki dalgalanmanın borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu, büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.
CHP'Lİ İBB BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENDİ
Dün A Haber'e konuk olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u borç batağına sürüklediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Büyükşehir Belediyesinde 28 milyar küsür lira borç ile devrettik. Şu anda büyükşehir belediyesinin güncel net borcu, 41.6 milyar ( 41.6 katrilyon) Meclisten geçen borçlarla beraber 2022 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin borç stoğu 73 milyara çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün 72 milyon TL para harcıyor."
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