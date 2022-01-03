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    • Güncel
    • 04.01.2022 01:14
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    • 04.01.2022 01:55
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    Adaylık krizi sosyal medyaya taşındı! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yürüyen merdiven' göndermesi

    Millet İttifakı'nın içine düştüğü adaylık krizinde bomba bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan çekişme açığa çıkmışken Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak bir hamle geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yürüyen merdivene ters binmeye çalışan bir kedi videosu paylaştı. Paylaşılan video Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılında yürüyen merdivene ters bindiği görüntüleri akıllara getirdi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu paylaşım 'Kılıçdaroğlu'na açık bir gönderme' olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır gönderme!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık' çekişmesi iyice ayyuka çıktı.

    Millet İttifakı'nda adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki muhremel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için her fırsatta "Belediye Başkanları bir dönem daha göreve devam etmeli" açıklamasını yaptı.

    Kılıçdaroğlu'nun aksine Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak açıklamalar yaptı.

    ONLAR BENIM SIKLETİM DEĞİL ÇIKIŞI
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında rekabet olup olmadığına yönelik soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Kendisinin genel başkan olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar farklı yorumlayabilirler. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar." şeklinde bir açıklama yaptı.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK PAYLAŞIM
    İttifakın içine düştüğü adaylık girdabı çıkılmaz bir hal alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çılgına çevirecek bir paylaşım geldi.

        YÜRÜYEN MERDİVENE TERS BİNEN KEDİ
        Yürüyen merdivene ters yönden binen bir kedinin videosunu paylaşan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul aynı zamanda dünyanın kedi başkentidir. İstanbullular ile kediler arasında duygusal bir bağ vardır." notunu düştü.

        KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSU AKILLARA GELDİ
        İmamoğlu'nun videosu akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılında yürüyen merdivene ters bindiği görüntüleri getirdi.

        Sosyal medyada vatandaşlar da bu meseleye dikkat çekerken Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı açık bir gönderme yaptığı yorumunda bulundu.

        Bir kullanıcı olayı "Kavgada yapılmaz bu, küfür etse daha hafif olurdu" şeklinde bir yorumla özetledi.

        İşte sosyal medyadaki o yorumlardan bazıları:

            KILIÇDAROĞLU YÜRÜYEN MERDİVENDEN DÜŞME TEHLİKESİ YAŞAMIŞTI
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2011 yılında Beşiktaş Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki programının ardından yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşamıştı.

            Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı salondan ayrılırken Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, durmakta olan yürüyen merdivene yöneldi. Aşağı yönde harket etmek isteyen Kılıçdaroğlu ters bindiği yürüyen merdivenin yukarı doğru çalışmaya başlamasıyla düşme tehlikesi yaşadı.
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