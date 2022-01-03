Adaylık krizi sosyal medyaya taşındı! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yürüyen merdiven' göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık' çekişmesi iyice ayyuka çıktı.
Millet İttifakı'nda adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki muhremel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için her fırsatta "Belediye Başkanları bir dönem daha göreve devam etmeli" açıklamasını yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun aksine Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak açıklamalar yaptı.
ONLAR BENIM SIKLETİM DEĞİL ÇIKIŞI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında rekabet olup olmadığına yönelik soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Kendisinin genel başkan olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar farklı yorumlayabilirler. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar." şeklinde bir açıklama yaptı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK PAYLAŞIM
İttifakın içine düştüğü adaylık girdabı çıkılmaz bir hal alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çılgına çevirecek bir paylaşım geldi.