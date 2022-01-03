Adaylık krizi sosyal medyaya taşındı! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yürüyen merdiven' göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık' çekişmesi iyice ayyuka çıktı.

Millet İttifakı'nda adaylık belirsizliği her geçen gün derinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki muhremel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için her fırsatta "Belediye Başkanları bir dönem daha göreve devam etmeli" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun aksine Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak açıklamalar yaptı.