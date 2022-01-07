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    • Güncel
    • 07.01.2022 16:05
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    • 07.01.2022 16:21
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    HDP'yi sarsan gelişme! Suriye'den gelip Türkiye'ye sızan bölücü terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen ve Gaziantep'te operasyonla yakalanan Suriye uyruklu bölücü terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG şüphelisi H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    HDP’yi sarsan gelişme PKK’lı terörist Suriye’den...

    Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçtikten sonra yakalanan PKKI/PYD/YPG'li yabancı uyruklu (Suriye uyruklu) Y.H. gözaltına alındı.

    Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Y.H.. İfadesi jandarmada alınan Y.H. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel HDP'yi sarsan gelişme! Suriye'den gelip Türkiye'ye sızan bölücü terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı
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