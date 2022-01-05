Millet İttifakı'nda kavga! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olsun teklifine Akşener'den onay gelmedi

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda henüz bir ses gelmezken A Haber canlı yayınına katılan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Sevigen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü gösterdi.

Mehmet Sevigen'in açıklamaları şu şekilde:

Ben Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül'den vazgeçmediğine inanıyorum. Ama baskı geldiği müddetçe Abdullah Gül'den vazgeçebilir. Kafamdaki düşünce Babacan'ın da kafasında, Davutoğlu'nun da kafasında ittifakta bulunan 5 partinin de kafasında Abdullah Gül alternatif olarak duruyor.

MERAL AKŞENER'DEN ONAY GELMEDİ

Ama sadece Meral Hanım buna karşı çıkıyor. Yarın belli bir güç Meral Hanıma, 'O Cumhurbaşkanı olsun sembolik bir şey olacak, biz onun sözünü aldık sen de Başbakan olacaksın' derse razı olabilir.