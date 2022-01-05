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    • 05.01.2022 23:07
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    • 05.01.2022 23:12
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    Millet İttifakı'nda kavga! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olsun teklifine Akşener'den onay gelmedi

    Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda henüz bir ses gelmezken A Haber canlı yayınına katılan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Sevigen Millet İttifakı'nda kavga olduğunu işaret ederek Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü istediğini fakat Akşener'in buna onay vermediğini aktardı.

    Millet İttifakı’nda kavga!

    Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda henüz bir ses gelmezken A Haber canlı yayınına katılan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

    Sevigen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü gösterdi.

    Mehmet Sevigen'in açıklamaları şu şekilde:

    Ben Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül'den vazgeçmediğine inanıyorum. Ama baskı geldiği müddetçe Abdullah Gül'den vazgeçebilir. Kafamdaki düşünce Babacan'ın da kafasında, Davutoğlu'nun da kafasında ittifakta bulunan 5 partinin de kafasında Abdullah Gül alternatif olarak duruyor.

    MERAL AKŞENER'DEN ONAY GELMEDİ
    Ama sadece Meral Hanım buna karşı çıkıyor. Yarın belli bir güç Meral Hanıma, 'O Cumhurbaşkanı olsun sembolik bir şey olacak, biz onun sözünü aldık sen de Başbakan olacaksın' derse razı olabilir.

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    Haberler Güncel Millet İttifakı'nda kavga! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olsun teklifine Akşener'den onay gelmedi
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