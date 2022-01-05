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    • 05.01.2022 17:05
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için Tanju Özcan dedi: 100 bin imza toplarsan gel...

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylık çıkışına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "00 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz." dedi. Özcan, partisini çıkaracağı aday konusunda uyarmış, aksi halde aday olabileceğini ifade etmişti. Haberin detayları...

    CHP’li Kemal cumhurbaşkanlığı için Tanju dedi

    Millet İttifakı'nda adaylık muamması sürerken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da hesapları karıştıran bir çıkış gelmişti. Özcan, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin" diyerek partisine ve ittifaka gözdağı vermişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özcan'ın çıkışına yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir." dedi.

    TANJU ÖZCAN'DAN CHP VE İTTİFAKA GÖZDAĞI: 'NEREDEN ÇIKTI KARDEŞİM' DEMEYİN!

    Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023'te yapılacak seçimlerde ittifakın ve partisinin doğru adayı belirlemesi gerektiğini, yanlış yapma şansları olmadığını ifade etti.

    Özcan, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin" dedi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZCAN'A YANIT GECİKMEDİ: 100 BİN İMZAYI TOPLA GEL

        Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın çıkışına gecikmeden yanıt verdi. CHP Lideri, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi ilettiği il çerçevesinde, belediye başkanlığı yaptığı ilin hassasiyetlerini dikkate alarak politika yapıyor. Saygı duymak gerekiyor bir anlamda." dedi.

        MİLLET İTTİFAKI'NDA 'ADAY' MUAMMASI SÜRÜYOR

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her platformda aday olmak istediğini dile getiriyor. İttifakın diğer ortağı İYİ Parti ise üst düzey açıklamalar ile Kılıçdaroğlu ismini her fırsatta veto ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor. Akşener'in özellikle, 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği belirtiliyor.

        İmamoğlu da bur çerçevede il il ziyaretler gerçekleştiriyor. Ancak Kılıçdaroğlu da, Akşener'in işaret ettiği Yavaş ve İmamoğlu isimlerini veto ediyor. İttifakın 2023 adayı belirlenirken HDP'nin de destek vereceği bir ismin üzerinde uzlaşılacağı ifade ediliyor.

        TANJU ÖZCAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA CUMHURBAŞKANLIĞI YANITI

            Özcan da Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

            İstanbul ve Ankara'da meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğunu ima eden Özcan, "Sayın Genel Başkanıma demokratik tavrı için çok teşekkür ediyorum. Millet ittifakının benden daha çok halk desteği bulabilecek bir adayla yola çıkmasını temenni ediyorum. Aksi durumda sözümün arkasındayım. Bir anekdot ayrıca Bolu'da meclis çoğunluğu da bizde" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için Tanju Özcan dedi: 100 bin imza toplarsan gel...
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