CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için Tanju Özcan dedi: 100 bin imza toplarsan gel...

Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın çıkışına gecikmeden yanıt verdi. CHP Lideri, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi ilettiği il çerçevesinde, belediye başkanlığı yaptığı ilin hassasiyetlerini dikkate alarak politika yapıyor. Saygı duymak gerekiyor bir anlamda." dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NDA 'ADAY' MUAMMASI SÜRÜYOR