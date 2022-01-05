CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için Tanju Özcan dedi: 100 bin imza toplarsan gel...

Millet İttifakı'nda adaylık muamması sürerken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan da hesapları karıştıran bir çıkış gelmişti. Özcan, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin" diyerek partisine ve ittifaka gözdağı vermişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özcan'ın çıkışına yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir." dedi.
TANJU ÖZCAN'DAN CHP VE İTTİFAKA GÖZDAĞI: 'NEREDEN ÇIKTI KARDEŞİM' DEMEYİN!
Irkçı söylemleri ile sık sık gündeme gelen CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2023'te yapılacak seçimlerde ittifakın ve partisinin doğru adayı belirlemesi gerektiğini, yanlış yapma şansları olmadığını ifade etti.
Özcan, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de 'bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?' demeyin" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZCAN'A YANIT GECİKMEDİ: 100 BİN İMZAYI TOPLA GEL