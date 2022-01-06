Mansur Yavaş’tan torpil skandalı! 40 kişilik mülakat listesinde skandal

Nerede adalet, hani mülakat yapılmayacaktı? Hani yazılı ile alınacaktı? Burada görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019'da ASKİ'de yapmış olduğu mülakatta hak yemiştir. Adaletsizlik yapmıştır. Adalet yok eşitlik yok sadece popülizm ve yalan var" dedi.