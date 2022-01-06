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    • Yaşam
    • 06.01.2022 09:52
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    • 06.01.2022 09:52
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    Mansur Yavaş'tan torpil skandalı! 40 kişilik mülakat listesinde skandal

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'de, 2019'da yapılan görevde yükseltme sınavında hile yapıldığı ve torpilli isimlerin terfi ettirildiği deşifre oldu. Mülakata giren 142 kişiden 5'i haricindekilerin puanları düşürülerek veya yükseltilerek 40 kişilik mülakat listesi hazırlandığı ve torpillilerin terfi etmesinin sağlandığı ortaya çıktı.

    Mansur Yavaş’tan torpil skandalı! 40 kişilik mülakat listesinde skandal

    AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın paylaştığı sınav sonuçlarına göre, yazılıdan 90 puan alan bir personele mülakatta 42 puan verilerek terfi etmesinin önüne geçildiği görüldü.

    ADALETSİZLİK ARIYORSANIZ BURAYA BAKIN

    Burhan, "Düşük puan olan yaklaşık 40 kişi mülakatı kazanırken, yazılı puanda yüksek alan kişiler ise elendi. Kemal Bey adaletsizlik arıyorsanız Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bakın" diye konuştu.

    Burhan, seçimlerden önce 'Rozetsiz başkan olacağım, atamaları liyakatle yapacağım' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözünde durmadığını ifade etti.

    TORPİL NEYMİŞ?

    2019'da ASKİ'de görevde yükseltme sınavlarının mülakatlarında hile yapıldığını belirten Burhan, "Mülakatta adaletsizlik neymiş, torpil neymiş işte burada. 142 kardeşimiz ASKİ'de mülakata girdi. Ne oldu; sözlü sınava 142 aday katıldı, sadece 5 adaya yazılıda aldığı puan verildi.

        Adaletsizlik nerede yapıldı? 73 adayın sözlü sınavı 10 ila 40 puan düşürüldü. Yazılıdan iyi puan alamayan 44 adayın sözlü puanı ise 10 ile 40 puan arasında yükseltildi.

        Nerede adalet, hani mülakat yapılmayacaktı? Hani yazılı ile alınacaktı? Burada görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019'da ASKİ'de yapmış olduğu mülakatta hak yemiştir. Adaletsizlik yapmıştır. Adalet yok eşitlik yok sadece popülizm ve yalan var" dedi.
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