Mansur Yavaş’tan torpil skandalı! 40 kişilik mülakat listesinde skandal

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın paylaştığı sınav sonuçlarına göre, yazılıdan 90 puan alan bir personele mülakatta 42 puan verilerek terfi etmesinin önüne geçildiği görüldü.
ADALETSİZLİK ARIYORSANIZ BURAYA BAKIN
Burhan, "Düşük puan olan yaklaşık 40 kişi mülakatı kazanırken, yazılı puanda yüksek alan kişiler ise elendi. Kemal Bey adaletsizlik arıyorsanız Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bakın" diye konuştu.
Burhan, seçimlerden önce 'Rozetsiz başkan olacağım, atamaları liyakatle yapacağım' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözünde durmadığını ifade etti.
TORPİL NEYMİŞ?
2019'da ASKİ'de görevde yükseltme sınavlarının mülakatlarında hile yapıldığını belirten Burhan, "Mülakatta adaletsizlik neymiş, torpil neymiş işte burada. 142 kardeşimiz ASKİ'de mülakata girdi. Ne oldu; sözlü sınava 142 aday katıldı, sadece 5 adaya yazılıda aldığı puan verildi.