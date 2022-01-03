AK Parti'den Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek kuyruklarını bitiren çözüm! Ekmek 1,25 tl oldu

"Vatandaşın sorunu, problemi neredeyse Kahramankazan Belediyesi tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşının yanında durmaya kararlı bir belediyedir. Ekmek üzerinden siyaset yapmak doğru değil, bu durumu bitirmek en başta Ankara Büyükşehir Halk Ekmek'in görevidir.

Eğer yapamıyorlarsa ilçe belediyesi olarak biz insiyatif alıyoruz ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Amacımız vatandaşımızın bütçesine katkı sunmak. Amacımız vatandaşımızın bu soğuk günlerde sokakta kuyrukta beklemelerine engel olmak. Biz esnafımıza 1000'er TL'lik nakdi destek sağlarken de, 500 üniversite öğrencimize aylık 200'er TL burs verirken de, biz çiftçilerimize 500'er TL'lik akaryakıt desteği verirken de aynı amaçla hareket ettik. Bugün de aynı amaçla vatandaşımızı merkeze koyarak hizmet vermeye devam etmeye devam ediyoruz. Bunun için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktamızdan 3 Ocak Pazartesi sabahı 1 adet ekmeği 1,25 TL'den vatandaşımıza sunmaya başlayacağız. Ekmek azizdir, mübarektir, siyaset üstüdür. Ekmeği geç getirerek, az sayıda getirerek oluşan kuyruklardan medet ummak acizliktir."