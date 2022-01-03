AK Parti'den Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek kuyruklarını bitiren çözüm! Ekmek 1,25 tl oldu

Kahramankazan Belediyesi'nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in satış noktalarına ekmekleri bilinçli olarak geç ve talep edilen miktarın altında göndermesi nedeniyle büfeler önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağdur edildiği yönündeki eleştiriler üzerine anlamlı bir adım geldi.
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Sabah'ın haberine göre Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktası oluşturulması talimatını verdi.
Başkan Oğuz'un talimatının ardından ilçe merkezinde Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktası kuruldu. Başkan Oğuz, kurulum çalışmalarını takip ettiği Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktasının 3 Ocak Pazartesi günü itibarıyla hizmete gireceğini söyledi.
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