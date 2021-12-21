Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ekonomiyle ilgili yeni kararları açıkladı: Kur getirisi, bankadaki TL mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.

Kur dalgalanması sebebiyle fiyat veremeyen ihracatçımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Şirketler tarafından ortaklarına yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

Asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. Memurlarımızın maaşlarından alınan gelir ve damga vergisini de kaldıracağız.

SİNSİ ÇELMELERE EYVALLAH YOK

Kur dalgalanması ve fahiş fiyat artışları nedeniyle iyi niyetle yapılan eleştiriyi samimiyetle değerlendiriyoruz.

Sureti haktan görünerek Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesine yönelik sinsi çelmelere eyvallah etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Geçmişte gazete ilanlarıyla hükümet kurup, hükümet kurmuşların iktisat kurallarına hızla dönülmeli diyerek karın ağrısını gayet iyi biliyoruz.

Dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için Merkez Bankası'nın müdahalelerine karşı kendilerince cinlik yapanları dikkatle izliyoruz.

İnşallah bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız.

BURS MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimizin burs ve kredi miktarını lisansta 850 TL, yüksek lisans için 1700 TL ve doktora için 2550 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU DÖVİZ TEPETAKLAK OLDU

Dün 18.36 TL'yi gören dolar, Başkan Erdoğan'ın çarpıcı mesajlarının ardından 12.27 TL'ye kadar indi. 20.80 TL seviyesindeki euro ise 14.07 TL'ye kadar geriledi.