EPDK duyurdu: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Erdoğan, ekonomide yeni paketleri açıkladı, o açıklamalar sonrası piyasalarda sert düşüş yaşandı.
Dolar, yüzde 33'lük değer kaybı yaşadı.
"DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE AKARYAKIT ZAMMI DURDURULDU"
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da dövize bağlı olarak artan akaryakıt fiyatlarındaki zammın durdurulduğunu açıkladı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur."
"POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAK"
Düşen fiyatların pompaya da yansıyacağının belirtildiği açıklamada şöyle denildi: