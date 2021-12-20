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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 23:32
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    • 21.12.2021 00:28
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    EPDK duyurdu: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi.

    EPDK duyurdu! Artış durduruldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Erdoğan, ekonomide yeni paketleri açıkladı, o açıklamalar sonrası piyasalarda sert düşüş yaşandı.

    Dolar, yüzde 33'lük değer kaybı yaşadı.

    "DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE AKARYAKIT ZAMMI DURDURULDU"
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da dövize bağlı olarak artan akaryakıt fiyatlarındaki zammın durdurulduğunu açıkladı:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur."



    "POMPA FİYATLARINA DA YANSIYACAK"
    Düşen fiyatların pompaya da yansıyacağının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:



        "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."

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        EPDK duyurdu! Artış durduruldu
        Haberler Ekonomi EPDK duyurdu: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu
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