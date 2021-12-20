EPDK duyurdu: Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu





"Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN