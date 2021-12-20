Başkan Erdoğan "cibiliyetlerini bildiği" TÜSİAD'ın oyununu bozdu: Erken seçim rüya, 2023'ü bekleyeceksiniz

Hazine'deki hazır parayla al kullan. Ya bunları yapsaydınız o zaman. CHP'nin iktidar döneminde neden yapmadınız. Aklınız ermez çünkü. Türkiye öyle hazır para gelmiyor. Kaynak üreteceksiniz. Para kaynaklarını çeşitlendireceksiniz. Lider olarak bu para kaynaklarını çeşitlendiriyorsanız sonuç alırsınız. Şu anda önümüzde yapılmakta olan şehir hastanesi var. Aynı şekilde altyapıyla ilgili devam ediyor. 5 tane havalimanı var. Daha yapılacak olanlar var. Ama siz bunu hazır kasadan yapmaya çalışırsanız orada tıkanırsınız. Biz kaynakları şekillendirerek yapıyoruz ama muhalefetin aklı buna ermez."

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