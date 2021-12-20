2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik.



Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır.

