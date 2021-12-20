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Haberler Ekonomi 2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda öğrencilere burs müjdesi verdi. Buna göre 2022 yılında KYK bursu lisans için 850 TL, yüksek lisans için 1700 TL, doktora için 2550 TL olarak belirlendi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

20.12.2021 20:50 - Son Güncelleme: 20.12.2021 21:06
2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

Başkan Erdoğan toplatıda öğrencilere de bir müjde verdi ve yeni burs rakamlarını açıkladı.

2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ
Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi.

2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik.

Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır.

2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...

Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık.

Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, Yüksek Lisans öğrencilerinde 1700 liraya doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz.

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