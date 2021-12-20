2022 KYK burs ücretleri açıklandı! Başkan Erdoğan müjdeyi Kabine sonrası duyurdu: Lisans, yüksek lisans ve doktora...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda öğrencilere burs müjdesi verdi. Buna göre 2022 yılında KYK bursu lisans için 850 TL, yüksek lisans için 1700 TL, doktora için 2550 TL olarak belirlendi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.
20.12.2021 20:50
- Son Güncelleme: 20.12.2021 21:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.