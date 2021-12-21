Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İşte yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler...
Türk ekonomisi son zamanlarda spekülatif kur artışı ve manipülatif ataklarla karşı karşıya. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı durdurup, istikrarı sağlamak amacıyla yeni finansal araçların oluşturulacağını açıkladı. Peki, bu finansal araçlar ne? Hangi tedbirler alınacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmayı durdurup, istikrarı sağlamak amacıyla yeni finansal araçların oluşturulacağını duyurdu.
TL MEVDUATINA KUR FARKI: "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."
İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK: "Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek."