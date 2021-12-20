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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve ekonomiye yansımalarının değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok geniş bir katılımla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız iki zirvenin ardından Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize davet ettik. Hamd olsun öncekiler gibi başarılı ve verimli bir zirve oldu. Arkadaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Liderlerle baş başa görüşmeler yaptık. Kıtanın, önümüzdeki 5 yılda güvenlik, sağlık ve tarım kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardık.

"BİZ AFRİKA'YI, 21. YÜZYILA DAMGA VURACAK BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Önce hedefimiz, ticareti 50 milyar, ardından 75 milyar dolara çıkarmaktır.

Biz Afrika'yı bir sorun olarak görmüyoruz. Bilakis, 21. yüzyıla damga vuracak bir güç olarak görüyoruz. Tarihinde sömürgecilik gibi bir ayıbı olmayan ülke olarak, kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.