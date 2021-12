BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oldukça uzun ve zorlu geçen bir süreç oldu. Bu yılki görüşmeler toplam 385 saati aşkın sürmüştür. Bütçemiz 67 stratejik programla, Türkiye'yi ihracat, yatırım yoluyla büyütmeye katkı sağlayacak. Yeşil Kalkınma Devrimi'na uygun adımları da içeren bütçemiz yenililkçi yönleriyle ön plana çıkmaktadır.

"HER ALANDA DÜNYAYA DUDAK ISIRTACAK ADIMLAR ATTIK"

Türkiye yüzde 5,1'lik büyüme göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Her yıl ekonomimizi büyüterek Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdük. İstihdamımızı 19 milyondan 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. Eğitimde, sağlıkta, enerjide, tarımda ve dış politikada... Tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık.

Bu süreçte hangi engellerle karşılaştığımızı en iyi aziz milletimiz biliyor. Nice engeli aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomi arasında sokarak küresel ligin en üst seviyelerine çıkarmaya çalışıyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİDE AYNI BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye'yi ekonomide de aynı başarıya ulaştırmaya kararlıyız. Fahiş fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar elbette hepimizin canını yakıyor. Bu sıkıntılarla başa çıkabilecek iradeye biz ahibiz. Hükümet olarka gerekli adımları atıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlarla ilgili bakanlıkalrımız ve ilgili kurumlarımız harekete geçmiştir. Meclisimiz de stokçulara ağır cezalar içeren kanunu kabul ederek buna katkı sağladı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaparak 4250 liraya çıkardık. Gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin yükünü 450 lira azalttık. Yeni asgari ücretin işverenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"YENİ ARAÇLARI DEVREYE ALIYORUZ"

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz.

Tasarruflar değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.

MEMURLARA MÜJDE

Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek, fiilen ücretlerinin artmasını sağlıyoruz.

BES'TE DEVLET DESTEĞİ ARTIYOR

BES'te devlet katkısı oranını yüzde 5 artırarak yüzde 30'a çıkarıyoruz. Faizdeki son indirimle beraber birkaç ay sonra enflasyon da düşmeye başlayacaktır.

TÜSİAD'A TEPKİ

Karın ağrılarının sebebini gayet iyi biliyoruz. Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız. SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz.

Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.

Detaylar gelecek...

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek.