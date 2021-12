Sözde bağımsız gazeteciler 'Ankara Kuşu' isimli hesap aracılığıyla kripto para vurgununa girişti!

KİMLER REKLAMINI YAPTI?

Fund of Yours'un reklamını kendilerini kamuoyuna bağımsız gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz, Levent Özeren ve Arif Kocabıyık gibi isimler yapıyordu. Bu kişiler, Fund Of Yours'u tanıttığı tweet'lerin karşılığında 500 TL almıştı. Çarpıtma haberlerle gündeme gelen Aykırı haber sitesi de Foy'la ilgili daha önce PR içerik yayımlamıştı. İçerikte, Foy Token'in Türk sermayesiyle kurulduğu savunulmuştu.