Sözde bağımsız gazeteciler 'Ankara Kuşu' isimli hesap aracılığıyla kripto para vurgununa girişti!

Kripto para dünyasına yeni bir vurgun iddiası bomba gibi düştü. Sözde bağımsız gazetecilere para karşılığı reklam yaptıran, 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ elebaşına ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanan ve 5 ay hapis yatan Oktay Yaşar'ın Telegram kanalından pazarladığı Foy Token'de 16 milyon liralık vurgun yapıldığı belirtiliyor.
ANKARA MERKEZLİ…
SABAH'ta yer alan habere göre, Kısa adı Fund Of Yours olan Foy'un arkasında Foy Dijital Yazılım Hizmetleri ve TMS Mobil Hizmetler adında iki şirket görünüyor.
İkisinin de merkezi Ankara, adresleri aynı… Ticaret Sicil Kayıtları'na göre, adresi Yaşamkent Mahallesi olan Foy Dijital Yazılım'ın sahibi Şener Kürşad Canlı. Şirket 20 Nisan 2021'de kuruldu.