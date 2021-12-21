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    • 21.12.2021 07:00
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    • 21.12.2021 07:00
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    Sözde bağımsız gazeteciler 'Ankara Kuşu' isimli hesap aracılığıyla kripto para vurgununa girişti!

    Kripto para camiasındaki güvensizlik ortamı her geçen gün ortaya çıkan vurgunlarla ispatlanıyor. Türkiye'de de yaşanan kripto para vurgununa sözde bağımsız gazeteciler de katıldı. 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar'ın pazarlamasını yaptığı Foy Token'in 16 milyon lirayla battığı belirtiliyor.

    Ankara Kuşu ile gazeteciler vatandaşı dolandırdı

    Kripto para dünyasına yeni bir vurgun iddiası bomba gibi düştü. Sözde bağımsız gazetecilere para karşılığı reklam yaptıran, 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ elebaşına ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanan ve 5 ay hapis yatan Oktay Yaşar'ın Telegram kanalından pazarladığı Foy Token'de 16 milyon liralık vurgun yapıldığı belirtiliyor.

    ANKARA MERKEZLİ…
    SABAH'ta yer alan habere göre, Kısa adı Fund Of Yours olan Foy'un arkasında Foy Dijital Yazılım Hizmetleri ve TMS Mobil Hizmetler adında iki şirket görünüyor.

    İkisinin de merkezi Ankara, adresleri aynı… Ticaret Sicil Kayıtları'na göre, adresi Yaşamkent Mahallesi olan Foy Dijital Yazılım'ın sahibi Şener Kürşad Canlı. Şirket 20 Nisan 2021'de kuruldu.

        TMS Mobil Hizmetler şirketi de 100 bin TL sermayeyle 2010'da ticari hayatına başladı. Ortakları, Şener Kürşad Canlı ve Arzu Altınöz Aybirdi. Arzu Aybirdi temmuz ayında şirketteki paylarını devretti.

        TELEGRAM'DAN PAZARLAMA
        Şirkette ortaklığı görünmese de 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabını yöneten Oktay Yaşar da Telegram hesapları üzerinden Foy Token pazarlaması yapıyordu. 15 bine yakın üyesi bulunan hesabından Foy Token ile ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Yaşar, takipçilerini rahatlatmak için dün Telegram hesabından iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.

        KİMLER REKLAMINI YAPTI?
        Fund of Yours'un reklamını kendilerini kamuoyuna bağımsız gazeteci olarak tanıtan Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz, Levent Özeren ve Arif Kocabıyık gibi isimler yapıyordu. Bu kişiler, Fund Of Yours'u tanıttığı tweet'lerin karşılığında 500 TL almıştı. Çarpıtma haberlerle gündeme gelen Aykırı haber sitesi de Foy'la ilgili daha önce PR içerik yayımlamıştı. İçerikte, Foy Token'in Türk sermayesiyle kurulduğu savunulmuştu.

            6 AYDIR YOKLAR!
            FUND Of Yours'a ait Twitter hesabının 31 Temmuz'dan bu yana aktif olmadığı dikkatleri çekti. En son yapılan paylaşımda "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet Foy Token'i piyasadan silerek, yaktı" denilmişti.

            1 AYDA KAYIP YÜZDE %80'LİK KAYIP
            Foy Token, CoinGecko'ya göre son 24 saatte yüzde 36.4'lük bir düşüş sergiledi. Geçtiğimiz bir ay boyunca ise yüzde 80.6 oranında değer kaybetti. Vurgun iddialarına karışan kripto para biriminin ticaret hacmi de 3.315 dolar civarında.
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            Haberler Güncel Sözde bağımsız gazeteciler 'Ankara Kuşu' isimli hesap aracılığıyla kripto para vurgununa girişti!
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