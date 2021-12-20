Son dakika! Başkan Erdoğan'ın kaybettiği savaş yok! Dolardaki düşüş yarın da devam edecek

Dolardaki ani çakılma sonrası Boğaz'daki gayrimüslim sermaye, azgın azınlık ve yüksek kurdan dolar alan küçük mevduat sahipleri şoka girdi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları sonrasında dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.
DÖVİZE YÖNELİMİN NEDENİ NEYDİ?
Erdoğan'ın bugün açıkladığı kararlar, dövize yönelimi durduracaktır. Vatandaşlar elindeki paranın erimesinden şikayetçiydi. Bu nedenle dövize yönelim oluyordu.
KREDİ ÇEKİP DÖVİZ ALINIYORDU