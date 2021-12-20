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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 22:31
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    • 20.12.2021 23:18
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    Son dakika! Başkan Erdoğan'ın kaybettiği savaş yok! Dolardaki düşüş yarın da devam edecek

    Dolar akşam 09:00 sularında ani bir düşüş trendine girdi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik açıklamalarda bulundu. Doların yarın da düşmeye devam edeceğini söyleyen Güngör piyasaya ilişkin beklentilerini açıkladı. Peki dolar niçin düşüyor. Haberin detayları...

    Son dakika! Başkan Erdoğan’ın kaybettiği savaş yok! Dolardaki düşüş yarın da sürecek

    Dolardaki ani çakılma sonrası Boğaz'daki gayrimüslim sermaye, azgın azınlık ve yüksek kurdan dolar alan küçük mevduat sahipleri şoka girdi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları sonrasında dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    DÖVİZE YÖNELİMİN NEDENİ NEYDİ?

    Erdoğan'ın bugün açıkladığı kararlar, dövize yönelimi durduracaktır. Vatandaşlar elindeki paranın erimesinden şikayetçiydi. Bu nedenle dövize yönelim oluyordu.

    KREDİ ÇEKİP DÖVİZ ALINIYORDU

    Enflasyonla faiz arasındaki fark açılmıştı. Bankadan kredi çekip döviz alan vatandaşlar vardı. Böyle bir hava oluşturulmuştu.

    BU DÜŞÜŞ YARIN DA SÜRECEK

        Vatandaşlar güvenle ilgili bir şey vardı ve Cumhurbaşkanının açıklaması geldi. Bu düşüş yarın da devam edecek. İşlemler şu an dünya genelinde devam ediyor.

        YARINDAN İTİBAREN SATIŞA BAŞLAYACAKLAR

        Herkes elindeki parayı dövize yatırıyordu. Bu paketle vatandaşın bu algısını kıracaktır. Yarından itibaren vatandaşlar döviz satışına başlayacaktır.

        DEVLET ALGIYI KIRDI

        Devlet dövizin daha fazla çıkartmayacağını gösterdi. Bu algıyı kırdı. 10 liradan 17 liradan alanlar kazanacağını düşünüyordu.

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        Haberler Ekonomi Son dakika! Başkan Erdoğan'ın kaybettiği savaş yok! Dolardaki düşüş yarın da devam edecek
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