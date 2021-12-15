Son dakika! CHP'li İBB, Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği üyesini bile işe almış

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin üç maymunu oynadığı işe alınan terör örgütü üyelerini Sabah, açıklamaya devam ediyor.
İşte o isimler:
Maltepe'de boş arsa duvarına, Halk Kültür Merkezleri (HKM) amblemi bulunan yasa dışı afişleri izinsiz olarak yapıştırdığı gerekçesiyle 189 adet afiş ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Seyhan A., 19 Kasım 2020 itibariyle İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nde işe alındı.
SEYHAN A.
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