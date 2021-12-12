İBB, PKK yuvası oldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu kovduğu işçilerin yerini dağdan kadrolarla doldurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıktı.
Belediyeye alınan PKK bağlantılı birçok ismin dağ kadrosunda faaliyet gösterip yakalanan isimlerden oluştuğu ortaya çıktı.
Bakan Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.
Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.
KİMLİKLERİNE SABAH ULAŞTI
Bakan Soylu'nun terör örgütleriyle bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından SABAH o isimlere ulaştı.
İBB'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde kaydı bulunan Ömer K.'nın 2013'te PKK/KCK adına faaliyet göstermek amacıyla dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalanan isimlerden oluştuğu öğrenildi. Aynı şirkette kaydı bulunan Mustafa K.'nın da 2013'te kırsal alana katılım yaptığı tespit edildi.