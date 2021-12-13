"Ekrem İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı?" Belediyeye terörist doldurmanın faturası ağır olur!



Şener'in bugünkü köşesinde yer verdiği yazı şu şekilde:

Terör örgütü PKK ya da DHKP-C üyesi ya da ilişkili bir İspark görevlisi, teröristlerin hedefi olan bir kişinin aracını nereye bıraktığı bilgisini örgüte ilettiğinde sonuçlarının neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Ya da, doğalgaz ya da su sayacını okumak için gelen kişinin PKK'lı ve DHKP-C ile ilişkili bulunmasının nelere sebep olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz?

İstanbul'da yaşayanların belediyede bulunan tüm bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçmesinin nasıl bir tehlike doğuracağını düşündünüz mü?

Ekrem İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı acaba?