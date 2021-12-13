Ekrem İmamoğlu, Kandil'i CHP'li İBB'ye taşıdı! Örgüt yöneticisi bile var

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen,"İşte İBB'nin dağ kadrosu" haberi, CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) nasıl PKK'nın kariyer ofisi haline getirildiğini ortaya koydu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İBB'ye alınan 33 bin kişiden 12 binin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557'sinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı.
Bu skandal kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu. Haber sonrasında İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Emniyet bize konuyla ilgili bildirim yapmadı" açıklaması yaparken, İBB'ye alınan PKK'lı sayısının çok daha fazla olduğu ortaya çıktı:
Melikşah K. (İSPER İstanbul Personel Yönetim Şirketi çalışanı): PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 2 kez gözaltına alındı.
Eyyüp Ç. (İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketi çalışanı): PKK'ya yardım ve yataklık suçundan 31 Temmuz 2017 ve 13 Eylül 2019 arasında cezaevinde kaldı.