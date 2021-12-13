Ekrem İmamoğlu, Kandil'i CHP'li İBB'ye taşıdı! Örgüt yöneticisi bile var

Bu nedenle birçok vatandaş, "Tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?" şeklinde Ongun'a tepki gösterdi. PKK'nın dağ kadrosuna aktarım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde hakkında ifadeler ve teşhis tutanakları bulunan Sevtap A.'nın 26 Kasım'da gözaltına alındığı, 29 Kasım'da ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yargılaması tutuksuz devam edecek Sevtap A. hakkında, özel bir kolejde öğretmen olduğu dönemde terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı. Sevtap A.'nın terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı. 2011-2012'de PKK'nın sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak için Irak'ın kuzeyindeki kamplara giderek PKK'lılarla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Sevtap A.'nın Irak'a giriş-çıkış kayıtları da tespit edildi. Sevtap A.'nın @eylemdas rumuzu ile kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığının belirlendiği görüldü.

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