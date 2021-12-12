İBB, PKK'lı terörist doldu! İBB sözcüsünün yarın işe başlatacağı PKK’lı Kandil'den talimat almış

İŞTE ONGUN'UN İŞE BAŞLATACAĞI O ÖRGÜT ÜYESİ HAKKINDAKİ İDDİALAR



Murat Ongun'un yarın belediyedeki görevine devam edeceğini açıkladığı PKK/KCK üyesi Sevtap Ayman hakkındaki iddialara ulaştı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve yargılaması tutuksuz olarak devam edecek olan Ayman'ın özel bir kolejde öğretmen olarak görev yaparken terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere terör örgütü propagandası yaptığı şeklinde gelen ihbar üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı yapılan araştırmalarda PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

KANDİL'E GİDİP ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞ



2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki

Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Ayman'ın örgütsel mahiyette talimatlar aldığı yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarından Irak'a yaptığı giriş ve çıkışların da tespit edildiği öğrenildi. Terör örgütü üyesinin aynı zamanda,

PKK'nın dağ kadrosuna aktarım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde hakkında ifadeler ve teşhis tutanakları bulunduğu 26 Kasım'da gözaltına alındığı, 29 Kasım'da ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI



Ongun'un göreve başlayacağını açıkladığı Ayman'ın @eylemdas rumuzu ile kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığının belirlendiği görüldü.