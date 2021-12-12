İBB, PKK'lı terörist doldu! İBB sözcüsünün yarın işe başlatacağı PKK’lı Kandil'den talimat almış

Murat Ongun, paylaşım yaparak PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın yarın işe döneceğini açıkladı.
İBB Sözcüsü Ongun'un yarın işe başlatacağı Sevtap Ayman'ın 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Ayman' ın örgütsel mahiyette talimatlar aldığı tespit edilirken, yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarından da Irak'a yaptığı giriş çıkışlar teyit edildiği öğrenildi. Tutuksuz yargılaması devam eden kadın örgüt üyesi hakkında adli kontrol şartı uygulandığı öğrenildi.
Bakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından SABAH o isimlere ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi.