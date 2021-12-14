CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' söylemi fos çıktı! Tevfik Göksu gerçekleri anlattı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Meclis bizi engelliyor' şeklindeki söylemlerine değinen Göksu, "İBB'nin şöyle bir paniklemiş hali var. İBB 40 projeyi yatırım programına koymuş. Sonra biz baktık programa. Bu projelerden hiçbir tanesi yapılmamış." dedi.