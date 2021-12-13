İBB'deki terör yuvalanmasında 3. bomba: DHKP-C terör örgütü üyesi olan sabıkalı isimlerin İBB’de işe alındığı ortaya çıktı





Uğur Derman

MKP ÜYESİ DE VAR

Sabah'ın haberine göre Özgür B., TAYAD'ın İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda bulunan ve 1996 Temmuz ayında cezaevlerindeki açlık grevi eyleminde ölen DHKP/C terör örgüt mensubu Yemlihan Kaya'nın mezarı başında yapılan anma törenine katıldıktan sonra gözaltına alındı. DHKP/C terör örgütü yapılanması Halk Cephesi tarafından, 27 Aralık 2009'da Edirne'de faaliyet gösteren 5 kişinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla, 03 Ocak 2010 tarihinde basın açıklaması yapmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giden otobüsün güvenlik gerekçesiyle durdurularak arama yapılması akabinde GBT sorgusunda gözaltına alındı. 10 Nisan 2021 itibariyle İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe alındı. PKK ve DHKP-C üyelerinin yanı sıra MKP üyelerinin de İBB'de işe alındığı ortaya çıktı. Uğur D. MKP terör örgütü faaliyetleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 19 Şubat 2019'da İstanbul Tem Şube Müdürlüğünde sorgulandı. 20 Şubat 2019'da adli kontrol ve ev hapsi tedbiri uygulandı. Uğur D. 27 Mart 2020 itibariyle İstanbul Personel Yönetim şirketinde işe alındı.