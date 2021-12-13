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    • Güncel
    • 13.12.2021 11:57
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    • 13.12.2021 12:35
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    İBB'deki terör yuvalanmasında 3. bomba: DHKP-C terör örgütü üyesi olan sabıkalı isimlerin İBB’de işe alındığı ortaya çıktı

    CHP'li İBB'nin belediyeyi teröristlere peşkeş çekmesi olayında üçüncü dalga detaylar ortaya çıktı. PKK terör örgütü üyelerinin yanı sıra DHKP-C terör örgütü üyesi olan sabıkalı isimlerin de İBB’de işe alındığı görüldü.

    DHKP-C militanları İBB’ye doluştu

    İşe başlayan DHKP-C örgüt üyeleri arasında Fırat D. 24-27 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı değerlendirilen örgüt üyelerine yönelik 4 Ağustos 2015'te yapılan operasyonda gözaltına alındı.



    Fırat DOĞAN

    06 Ağustos 2015'te tutuklanan örgüt üyesi, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 03-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 10 gün süreli açlık grevi eylemine katıldı.

    CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!

    24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü mensubu Elif Sultan Kalsen ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde 11 Şubat 2015'te toplanan grup içerisinde de yer aldı.



        Halil YILMAZ

        Yine İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nde çalışan DHKP-C üyesi Halil Y. İstanbul Adliyesi ana giriş kapısı dışında, kapının iki yanında bulunan demir bahçe çitlerine 26 Haziran 2006'da kendini zincirleme eylemi gerçekleştireceği sırada gözaltına alındı.

        04 Eylül 2006'da Ömerbican Tüzgener ve ailesinin darp edilerek, ikamet ve otoda ızrar eylemi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Aralık 2007'de tutuklandı. DHKP/C terör örgütü mensubu olmak suçundan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutukluyken cezaevlerinde gerçekleştirilen Hayat Dönüş operasyonlarını protesto etmek amacıyla 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren 3 gün süreli açlık grevine katıldı.

        Yılmaz F., 3 Mart 2016'da İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensuplarından Çiğdem Yakşi'nin Eskişehir'deki cenaze törenine giden TAYAD organizesindeki otobüs içerisinde yer aldı. Güvenlik güçlerince yapılan uygulama neticesinde araç içerisinde ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraf ve pankart bulunması üzerine otobüste gözaltına alındı. 21 Mayıs 2021'den itibaren İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği'nde işe alındı. Yılmaz F., İstanbul'da DHKP-C terör örgütü yayın organı "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş" isimli derginin dağıtımını yaptığı sırada, Edirne'de ise DEV-GENÇ'in kuruluşu kapsamında düzenlenen etkinliklerde "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan gözaltına alındı.



            Uğur Derman

            MKP ÜYESİ DE VAR
            Sabah'ın haberine göre Özgür B., TAYAD'ın İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda bulunan ve 1996 Temmuz ayında cezaevlerindeki açlık grevi eyleminde ölen DHKP/C terör örgüt mensubu Yemlihan Kaya'nın mezarı başında yapılan anma törenine katıldıktan sonra gözaltına alındı. DHKP/C terör örgütü yapılanması Halk Cephesi tarafından, 27 Aralık 2009'da Edirne'de faaliyet gösteren 5 kişinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla, 03 Ocak 2010 tarihinde basın açıklaması yapmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giden otobüsün güvenlik gerekçesiyle durdurularak arama yapılması akabinde GBT sorgusunda gözaltına alındı. 10 Nisan 2021 itibariyle İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe alındı. PKK ve DHKP-C üyelerinin yanı sıra MKP üyelerinin de İBB'de işe alındığı ortaya çıktı. Uğur D. MKP terör örgütü faaliyetleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 19 Şubat 2019'da İstanbul Tem Şube Müdürlüğünde sorgulandı. 20 Şubat 2019'da adli kontrol ve ev hapsi tedbiri uygulandı. Uğur D. 27 Mart 2020 itibariyle İstanbul Personel Yönetim şirketinde işe alındı.




            Özgür BALKIR



            Yılmaz FIRAT
                Ticarette oyun kuralları değişiyor
                Haberler Güncel İBB'deki terör yuvalanmasında 3. bomba: DHKP-C terör örgütü üyesi olan sabıkalı isimlerin İBB’de işe alındığı ortaya çıktı
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