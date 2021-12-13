İBB'deki terör yuvalanmasında 3. bomba: DHKP-C terör örgütü üyesi olan sabıkalı isimlerin İBB’de işe alındığı ortaya çıktı

İşe başlayan DHKP-C örgüt üyeleri arasında Fırat D. 24-27 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı değerlendirilen örgüt üyelerine yönelik 4 Ağustos 2015'te yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Fırat DOĞAN
06 Ağustos 2015'te tutuklanan örgüt üyesi, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 03-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 10 gün süreli açlık grevi eylemine katıldı.
24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü mensubu Elif Sultan Kalsen ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde 11 Şubat 2015'te toplanan grup içerisinde de yer aldı.