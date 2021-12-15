CHP'li İBB'den pankart oyunu! AK Parti'li Fatih Belediyesi'nin çalışması üzerine böyle konmaya çalıştılar

Yani İBB tarafından yapılan işten çok daha fazla reklam söz konusu. Pankartta yazan "Fener Evleri" kelimesi tam olarak bunu ortaya koyuyor.

Balat'ta şu anda 300'den fazla evin dış cephesi Fatih Belediyesi tarafından yenilendi. Lonca bölgesinde de 400 binanın cephesinin yenileceği müjdesi de yine Fatih Belediyesi tarafından verildi.