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    • 14.12.2021 13:43
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    • 14.12.2021 14:01
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    CHP'li İBB'ye PKK ve DHKP-C yetmedi şimdi de TSK'dan ve emniyetten atılan Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri alındı! İşte görevleri...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör bağlantılı isimlere şimdi de FETÖ'cüler eklendi. Adeta terör örgütlerinin yuvası haline gelen İBB'deki bazı FETÖ'cülerin isimlerine de ulaşıldı. Daha önce İBB'de işe alınan, PKK, DHKP-C ve MKP bağlantılı isimler de belgeleri kamuoyuna duyurulmuştu. Ordudan atılan eski FETÖ'cü eski askerlerden bu silahlı terör örgütünün A takımındaki mahrem imamlara kadar geniş yelpazede yapılan işe alımlar şoka uğrattı. Oldukça büyük risk taşıyan bu terör istihdamı İstanbul için büyük güvenlik riski taşıyor. Haberin detayları...

    Ordudan atılan FETÖ’cüleri İBB’ye aldı! Skandal...

    Bir kaç gün önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırdı. PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken, İBB'ye FETÖ kontenjanından alınan isimlere de ulaşıldı.

    ADETA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVASI OLDU

    Sabah'ın haberine göre, örgüt üyelerinin adeta yuvası olan belediyenin iştiraki personel yönetim şirketine ordudan atıldıktan sonra FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp cezaevinden çıkan bir eski üsteğmen ile polis akademisinden atılan ve ev abiliği yapan isimlerin alındığı ortaya çıktı.

    * Eski Üsteğmen Ahmet Ç.: Mahrem imamlarla görüştü. Bir süre cezaevinde kaldı, ordudan atıldı. İSPER'de işe alındı.
    * Polis Akademisi Öğrencisi Sait D.: Emniyete sızdırılmaya çalışıldı. Deşifre olunca akademiden atıldı. İSPER'de işe alındı.
    * Ev abisi, belletmen Bayram A.: Adli işlem yapıldı. İSPER'de işe alındı.
    * Önder G.: Boğaziçi Tesis Yönetim'de işe alındı.
    * Belletmen Tahir Ö: 4 şüphelinin ifadesinde ismi geçti, adli işlem yapıldı. İstanbul Güvenlik'te işe alındı.

    AHMET Ç.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişilerin işe alınmasını açıklamasının ardından gözler İBB'ye çevrildi. PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı kişiler ile 2015 yılında İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı belirlenen DHKP-C üyesi Fırat D.'nin de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe başladığı ortaya çıktı.

        TAHİR Ö.

        İBB'DE FETÖ'YE DE KONTENJAN VAR

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımların PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP gibi sol örgütlerle kalmadığı belirlendi. Adeta örgütlerin merkezi haline getirilen İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) FETÖ'ye de kontenjan ayrıldığı ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nden işlem yapılan, cezaevine girip daha sonra tahliye olan isimlerin İBB'de göreve başlatıldığı öğrenildi.

        SAİT D.

        ORDUDAN ATILDI, İBB'DE İŞE BAŞLADI

        İBB'de FETÖ'ye ayrılan kontenjandan işe başlayan isimlere ulaşıldı. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında olduğu deşifre edilen ve iki şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde mahrem imamlarla görüştüğü ortaya çıkan Ahmet Ç. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan eski üsteğmen ordudan da atıldı. Ahmet Ç., İBB'nin iştiraki personel yönetim şirketinde işe alındı. FETÖ'nün Emniyet teşkilatına sızdırmaya çalıştığı polis akademisi öğrencileri arasında yer alan Sait D., de deşifre olduktan sonra akademiden atıldı. Sait D., İBB'nin personel şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.

        ÖNDER G.

        FETÖ BELLETMENLERİ İBB'DE

            Bayram A., FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 farklı şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde "ev abiliği" yaptığı şeklinde ifadelerde adı geçti. Örgüt üyesi olan Bayram A. da İBB'nin personel şirketine alındı. Önder G. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadesinde ev abisi olduğunu ve örgüte ait yurtta belletmenlik yaptığını belirtmesinin ardından deşifre oldu. Adli işlem yapılan Önder G, İBB'nin iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret şirketinde restorasyoncu olarak göreve başlatıldı. Yine örgüt yurtlarında belletmen olduğuna dair 4 şüphelinin hakkında ifade verdiği ve adli işlem yapılan Tahir Ö. de belediye iştiraki İstanbul Güvenlik şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.

            BAYRAM A.

            İŞTE İBB'YE ALINAN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK VE DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERLE İLGİLİ HABERLERİMİZ...

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            Haberler Güncel CHP'li İBB'ye PKK ve DHKP-C yetmedi şimdi de TSK'dan ve emniyetten atılan Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri alındı! İşte görevleri...
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