CHP'li İBB'ye PKK ve DHKP-C yetmedi şimdi de TSK'dan ve emniyetten atılan Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri alındı! İşte görevleri...

Bayram A., FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 farklı şüphelinin ifadesinde örgüt evlerinde "ev abiliği" yaptığı şeklinde ifadelerde adı geçti. Örgüt üyesi olan Bayram A. da İBB'nin personel şirketine alındı. Önder G. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ifadesinde ev abisi olduğunu ve örgüte ait yurtta belletmenlik yaptığını belirtmesinin ardından deşifre oldu. Adli işlem yapılan Önder G, İBB'nin iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret şirketinde restorasyoncu olarak göreve başlatıldı. Yine örgüt yurtlarında belletmen olduğuna dair 4 şüphelinin hakkında ifade verdiği ve adli işlem yapılan Tahir Ö. de belediye iştiraki İstanbul Güvenlik şirketinde işe alınan isimler arasında yer aldı.