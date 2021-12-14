CHP'li İBB'ye PKK ve DHKP-C yetmedi şimdi de TSK'dan ve emniyetten atılan Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri alındı! İşte görevleri...

Bir kaç gün önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırdı. PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili CHP sessizliğini korurken, İBB'ye FETÖ kontenjanından alınan isimlere de ulaşıldı.
ADETA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVASI OLDU
Sabah'ın haberine göre, örgüt üyelerinin adeta yuvası olan belediyenin iştiraki personel yönetim şirketine ordudan atıldıktan sonra FETÖ soruşturmalarında tutuklanıp cezaevinden çıkan bir eski üsteğmen ile polis akademisinden atılan ve ev abiliği yapan isimlerin alındığı ortaya çıktı.
* Eski Üsteğmen Ahmet Ç.: Mahrem imamlarla görüştü. Bir süre cezaevinde kaldı, ordudan atıldı. İSPER'de işe alındı.
* Polis Akademisi Öğrencisi Sait D.: Emniyete sızdırılmaya çalışıldı. Deşifre olunca akademiden atıldı. İSPER'de işe alındı.
* Ev abisi, belletmen Bayram A.: Adli işlem yapıldı. İSPER'de işe alındı.
* Önder G.: Boğaziçi Tesis Yönetim'de işe alındı.
* Belletmen Tahir Ö: 4 şüphelinin ifadesinde ismi geçti, adli işlem yapıldı. İstanbul Güvenlik'te işe alındı.
AHMET Ç.