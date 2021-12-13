Polisi şehit eden DHKP-C’li teröristi işe alan CHP’li İBB’ye bir tepki de şehit babasından! Muhammet Fatih Sivri’nin babası: Vicdansızlar

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesiyle ilgili failler arasında bulunan DHKP-C'li Fırat D.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alımıyla ilgili haberin ardından ilk tepki şehidin babasından geldi. Şehit babası Mehmet Sivri, DHKP-C'lilerin işe alımını duyunca kahrolduğunu belirterek "Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediyeler iş verebiliyor. Ne demek ya ne demek. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar. Bunlar tamamen vicdansızlar. Diyecek kelime bulamıyorum" diye konuştu.
(İBB'DE İŞE ALINAN DHKP-C'Lİ TERÖRİST FIRAT B.)
İBB POLİSİN ŞEHİT EDİLDİĞİ OLAYLARA KARIŞAN TERÖRİSTİ İŞE ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişilerin işe alınmasını açıklamasının ardından gözler İBB'ye çevrildi. Ulaşılan bilgilere göre, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı kişiler ile 2015 yılında İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı belirlenen DHKP-C üyesi Fırat D.'nin de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe başladığı ortaya çıktı.
(ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET FATİH SİVRİ)
ŞEHİT AİLESİ TEPKİLİ
Sabah'ta yer alan habere göre, DHKP-C örgüt üyesi Fırat D.'nin 24-27 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı değerlendirilen örgüt üyelerine yönelik 4 Ağustos 2015'te yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 03-13 Şubat 2016 tarihleri arasında ise 10 gün süreli açlık grevi eylemine katıldığı öğrenildi. 24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, deşifre olmasının ardından şehit babası Mehmet Sivri tepki gösterdi.