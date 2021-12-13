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    • Güncel
    • 13.12.2021 22:50
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    • 13.12.2021 23:18
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    Terör örgütü üyelerine İBB'nin kapılarını açan CHP'de bu ilk değil! Teröristlere hep sahip çıktılar

    CHP'nin İBB'de PKK'lı isimleri işe aldığının orataya çıkmasının ardından akıllara CHP'nin geçmiş yıllarda yaptıkları geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı konuşmada bugün hükümeti eleştirse de işte CHP'nin geçmiş yıllarda sahip çıktığı teröristler ve eylemleri.

    CHP’nin sahip çıktığı teröristler...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıktı.

    İBB Başkanı İmamoğlu ise bugün yaptığı konuşmada "devlet baba" jargonu üzerinden konuştu ama CHP'nin kirli sicili hala akıllarda. İBB Başkanı bugünkü konuşmasında "Bir devlet sokakta yürüyen vatandaşına 'terörist' der mi? Bunu bir bakan ağzıyla söyler mi? Üzülüyorum. Devlet; babadır anadır. Devletin yöneticisi o anayı babayı temsil eder. Vatandaş evlattır. Vatandaşına sıcaklığını gösterir. Sarar, sarmalar." demişti.

    CHP'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ
    CHP'nin teröristlere sahip çıkması yeni değil. Daha önce de CHP teröristlere sahip çıkmıştı.

    İşte o teröristler ve eylemleri:


    İstanbul Bayrampaşa'da çevikkuvete saldıran Berna Yılmaz


    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran Elif Sultan Kalsen

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        Mahmut Tanal'ın misafiri olan ve TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel


        Mehmetçiğe bombalı saldırı girişiminde bulunan terörist Ceren Güneş

        CHP'Lİ İBB'NİN KADROSUNDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI İSİMLER


        Mustafa Kılıç
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                            Haberler Güncel Terör örgütü üyelerine İBB'nin kapılarını açan CHP'de bu ilk değil! Teröristlere hep sahip çıktılar
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