Terör örgütü üyelerine İBB'nin kapılarını açan CHP'de bu ilk değil! Teröristlere hep sahip çıktılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıktı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise bugün yaptığı konuşmada "devlet baba" jargonu üzerinden konuştu ama CHP'nin kirli sicili hala akıllarda. İBB Başkanı bugünkü konuşmasında "Bir devlet sokakta yürüyen vatandaşına 'terörist' der mi? Bunu bir bakan ağzıyla söyler mi? Üzülüyorum. Devlet; babadır anadır. Devletin yöneticisi o anayı babayı temsil eder. Vatandaş evlattır. Vatandaşına sıcaklığını gösterir. Sarar, sarmalar." demişti.

CHP'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

CHP'nin teröristlere sahip çıkması yeni değil. Daha önce de CHP teröristlere sahip çıkmıştı.

İşte o teröristler ve eylemleri: