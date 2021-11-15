Ender taciz

Kırklareli Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Başkanı Ender Sevinç hakkında, sekreterler B.Ç. ve M.I., M.K. ve mimar D.S.'yi taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapsi istendi. Mağdurların verdikleri ifadeler, tacizi gözler önüne serdi:

Mimar D.S: Beni mesai saati dışında alkollü bir mekana çağırdı. Ben alkol almadım. Bana, 'Vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum. Sen bana aitsin" diyerek zorla elimi tuttu ve tacize devam etti.

Sekreter M.K.: Beni sık sık yemeğe davet ediyor, mesai dışında görüşmek istiyordu. 3-4 kez istifa ettim. Dilekçeleri yırtıp attı. Saplantılı bir şekilde fiziksel dokunmaya devam etti. Beni zorla öptü.

Sekreter M.I.: İşe başlamadan önce, başkan benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'Sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. Çenemden makas aldı. Sürekli ceketini benim giydirmemi istiyordu. Fondötenini bana sürdürüyordu.